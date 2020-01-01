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Частная охрана на Дону
    5 Апреля 2017
Итоги рабочей встречи с начальником Управления Росгвардии по Ростовской области

29 марта 2017 года генеральный директор Союза негосударственных структур безопасности по Ростовской области «Правопорядок» Кузьминов А.А. по приглашению начальника Управления Росгвардии по Ростовской области полковника полиции Жигулы В.А. принял участие в рабочей встрече по подготовке расширенного совещания с руководителями частных охранных организаций Ростовской области.

 

Cовещание, предварительно планируемое на конец второй или начало третьей декады апреля 2017 года, будет проходить в актовом зале по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 200.

 

В рабочей встрече принимали участие Врио начальника ЦЛРР майор полиции Иванников В.Ю., а также другие сотрудники ЦЛРР и правового отделения Управления Росгвардии.

 

Рабочая встреча проводилась под председательством полковника полиции Жигулы В.А.

 

В своем выступлении Жигула В.А.:

 

  • акцентировал внимание присутствующих на том, что проведение такого мероприятия, как расширенное совещание с руководителями охранных организаций, является плановым мероприятием Управления Росгвардии на 1-й квартал 2017 года;

     

  • поставил задачу пригласить на это совещание максимальное количество руководителей охранных организаций, руководителей некоммерческих организаций правоохранительной направленности, директоров учебных учреждений, осуществляющих подготовку частных охранников и владельцев гражданского оружия самообороны, а также иных представителей структур, являющихся неотъемлемой частью негосударственной сферы безопасности региона;

     

  • отметил, что главной целью планируемого мероприятия является информирование о полномочиях, функциях и задачах, стоящих перед подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии области в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 03.07.2016 г. №226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», по осуществлению ими государственного контроля в области оборота оружия и частной охранной деятельности, а также предоставлению государственных услуг в указанных сферах.

     

Другой важной задачей, стоящей перед Управлением, является проведение мероприятий по формированию Координационного совета по вопросам охранной деятельности при Управлении Росгвардии по Ростовской области. В этой связи полковник полиции Жигула В.А. поручил сотрудникам правового отделения обеспечить юридическое сопровождение документов, необходимых для его создания.

 

Жигула В.А. особо отметил, что в состав Координационного совета должны войти активные представители негосударственной сферы безопасности, способные создать на базе совета, в первую очередь, многоцелевую и эффективную площадку для диалога представителей негосударственной сферы безопасности с правоохранительными структурами, органами власти и управления Ростовской области.

 

Также одной из функций Координационного совета является активная деятельность по формированию позитивного отношения общественности к результатам совместной работы по обеспечению правопорядка, предупреждению и пресечению административных правонарушений и преступлений силами частных охранных организаций и подразделений войск национальной гвардии, полиции.

 

Далее в ходе обмена мнениями и поступившими от присутствующих предложениями полковник полиции Жигула В.А. указал на необходимость наделения представителей Координационного совета еще одной довольно необычной, но важной функцией.

 

А именно: создание при Координационном совете рабочей группы с полномочиями по проверкам качественного исполнения обязанностей сотрудниками лицензионно-разрешительной работы - предоставления ими государственных услуг, проведения периодических проверок и иных мероприятий, относящихся к сфере контроля за частной охранной деятельностью, с целью исключения нарушений, в том числе и с возможными коррупционными проявлениями.

 

В завершении рабочей встречи, полковник полиции Жигула В.А. обратился к Кузьминову А.А. с предложением по активному взаимодействию и сотрудничеству в плане реализации поставленных им задач. Контактным лицом от центра лицензионно-разрешительной работы по организации такого сотрудничества он назначил майора полиции Иванникова В.Ю.

 

Очень надеемся, что итоги состоявшейся рабочей встречи станут началом возрождения активного и эффективного взаимодействия по всем направлениям деятельности Управления Росгвардии и представителей негосударственной сферы безопасности Ростовской области.

 

С УЧЕТОМ ИЗЛОЖЕННОГО, ПРОСИМ ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕРАВНОДУШНЫХ К ПРОИСХОДЯЩИМ СОБЫТИЯМ В ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЖЕЛАЮЩИХ АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЯТЬ СВОИ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИДЕИ В НАШ АДРЕС ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВУ РОСГВАРДИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, С ЦЕЛЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИХ СОВМЕСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

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