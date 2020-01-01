29 марта 2017 года генеральный директор Союза негосударственных структур безопасности по Ростовской области «Правопорядок» Кузьминов А.А. по приглашению начальника Управления Росгвардии по Ростовской области полковника полиции Жигулы В.А. принял участие в рабочей встрече по подготовке расширенного совещания с руководителями частных охранных организаций Ростовской области.

Cовещание, предварительно планируемое на конец второй или начало третьей декады апреля 2017 года, будет проходить в актовом зале по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 200.

В рабочей встрече принимали участие Врио начальника ЦЛРР майор полиции Иванников В.Ю., а также другие сотрудники ЦЛРР и правового отделения Управления Росгвардии.

Рабочая встреча проводилась под председательством полковника полиции Жигулы В.А.

В своем выступлении Жигула В.А.:

акцентировал внимание присутствующих на том, что проведение такого мероприятия, как расширенное совещание с руководителями охранных организаций, является плановым мероприятием Управления Росгвардии на 1-й квартал 2017 года;

поставил задачу пригласить на это совещание максимальное количество руководителей охранных организаций, руководителей некоммерческих организаций правоохранительной направленности, директоров учебных учреждений, осуществляющих подготовку частных охранников и владельцев гражданского оружия самообороны, а также иных представителей структур, являющихся неотъемлемой частью негосударственной сферы безопасности региона;

отметил, что главной целью планируемого мероприятия является информирование о полномочиях, функциях и задачах, стоящих перед подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии области в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 03.07.2016 г. №226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», по осуществлению ими государственного контроля в области оборота оружия и частной охранной деятельности, а также предоставлению государственных услуг в указанных сферах.

Другой важной задачей, стоящей перед Управлением, является проведение мероприятий по формированию Координационного совета по вопросам охранной деятельности при Управлении Росгвардии по Ростовской области. В этой связи полковник полиции Жигула В.А. поручил сотрудникам правового отделения обеспечить юридическое сопровождение документов, необходимых для его создания.

Жигула В.А. особо отметил, что в состав Координационного совета должны войти активные представители негосударственной сферы безопасности, способные создать на базе совета, в первую очередь, многоцелевую и эффективную площадку для диалога представителей негосударственной сферы безопасности с правоохранительными структурами, органами власти и управления Ростовской области.

Также одной из функций Координационного совета является активная деятельность по формированию позитивного отношения общественности к результатам совместной работы по обеспечению правопорядка, предупреждению и пресечению административных правонарушений и преступлений силами частных охранных организаций и подразделений войск национальной гвардии, полиции.

Далее в ходе обмена мнениями и поступившими от присутствующих предложениями полковник полиции Жигула В.А. указал на необходимость наделения представителей Координационного совета еще одной довольно необычной, но важной функцией.

А именно: создание при Координационном совете рабочей группы с полномочиями по проверкам качественного исполнения обязанностей сотрудниками лицензионно-разрешительной работы - предоставления ими государственных услуг, проведения периодических проверок и иных мероприятий, относящихся к сфере контроля за частной охранной деятельностью, с целью исключения нарушений, в том числе и с возможными коррупционными проявлениями.

В завершении рабочей встречи, полковник полиции Жигула В.А. обратился к Кузьминову А.А. с предложением по активному взаимодействию и сотрудничеству в плане реализации поставленных им задач. Контактным лицом от центра лицензионно-разрешительной работы по организации такого сотрудничества он назначил майора полиции Иванникова В.Ю.

Очень надеемся, что итоги состоявшейся рабочей встречи станут началом возрождения активного и эффективного взаимодействия по всем направлениям деятельности Управления Росгвардии и представителей негосударственной сферы безопасности Ростовской области.

С УЧЕТОМ ИЗЛОЖЕННОГО, ПРОСИМ ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕРАВНОДУШНЫХ К ПРОИСХОДЯЩИМ СОБЫТИЯМ В ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЖЕЛАЮЩИХ АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЯТЬ СВОИ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИДЕИ В НАШ АДРЕС ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВУ РОСГВАРДИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, С ЦЕЛЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИХ СОВМЕСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ