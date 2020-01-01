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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    6 Апреля 2017
Около школы №5 в Ростове-на-Дону произошел взрыв

Сегодня около 7 утра во дворе школы №5 г.Ростова-на-Дону взорвалось самодельное взрывное устройство.

 

Мужчина 46-ти лет обнаружил во дворе бесхозный предмет, похожий на фонарик. При попытке включить фонарик произошел взрыв.

 

По предварительным данным мужчине оторвало кисть одной из рук, на второй руке нет нескольких пальцев, кроме этого он получил повреждения брюшной полости.

 

Пострадавшего доставили в БСМП и прооперировали, сейчас он находится в реанимации, но, по словам врачей, жить будет.

 

В школе были отменены занятия, здание и прилегающая территория оцеплены.

 

Призываем ростовчан быть бдительными и разъяснить детям, что ни в коем случае нельзя подбирать неизвестные предметы - какие бы ни были версии произошедшего, но провокация явно была рассчитана на любопытство школьников, спешащих на уроки.

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