По требованию прокурора генеральный директор ООО «Частная охранная организация «Север» привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения коррупционной направленности.

По результатам проведенной прокуратурой Курганской области проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в организации ООО «Частная охранная организация «Север» надзорным ведомством вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 Кодекса РФ об АП (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Основанием для принятия мер прокурорского реагирования явилось нарушение антикоррупционного законодательства, выразившееся в неисполнении директором обязанности по передаче информации в УФСИН России по Курганской области о принятии на работу бывшего сотрудника указанного органа.

В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в Мировой суд с заявлением о привлечении генерального директора ООО «Частная охранная организация «Север» к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 Кодекса РФ об АП, которое рассмотрено и удовлетворено. Указанному должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере двадцати тысяч рублей.

Источник: сайт Прокуратуры Курганской области