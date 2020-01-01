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Частная охрана на Дону
    17 Апреля 2017
Готовится семинар-совещание с руководителями ЧОО Ростовской области

В соответствии с письмом от 7 апреля 2017 г. № 436/538 Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области 26 апреля 2017 года будет проводиться расширенный семинар-совещание с руководителями ЧОО и организаций правоохранительной направленности Ростовской области.

 

Семинар-совещание состоится 26 апреля 2017 года в 11.00 по адресу: Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 200. Начало регистрации в 10.00

 

В приглашении руководителям предлагали активно участвовать в подготовке совещания и направлять свои вопросы и предложения в адрес ЦЛРР. Чем и воспользовался руководитель Союза НСБ Ростовской области "Правопорядок" Алексей Алексеевич Кузьминов. Предлагаем Вам ознакомиться с его предложениями по обсуждаемым на совещании вопросам.

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