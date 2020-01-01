Спешим сообщить Вам, что с 14 апреля 2017 г. ЧУ ДПО «Правопорядок» включен в перечень мест, организаций и объектов, задействованных комиссией ГУ МВД РФ по Ростовской области по проведению периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.

На основании письма от ЦЛРР Управления Росгвардии по Ростовской области периодические проверки на базе Учреждения будут проводиться каждую среду.

Необходимо отметить, что материально-техническая база для проведения периодических проверок предоставляется Учреждением на безвозмездной основе.