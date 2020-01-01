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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    19 Апреля 2017
Новости регионов - Нижегородская область

Сотрудник Центра лицензионно - разрешительной работы Управления Росгвардии по Нижегородской области незаконно провёл внеплановую проверку частного охранного предприятия.

 

Прокуратурой региона проведена проверка по обращению частного охранного предприятия о нарушении законодательства о государственном контроле (надзоре) в деятельности сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Нижегородской области при проведении проверки в отношении субъекта предпринимательской деятельности.

 

Установлено, что сотрудником Центра ЛРР проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица по адресу, который не предусмотрен распоряжением о ее проведении, что является незаконным.

 

По фактам выявленных нарушений надзорным органом руководителю Управления Росгвардии по Нижегородской области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

 

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

 

Источник: сайт Прокуратуры Нижегородской области

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