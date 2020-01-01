Сотрудник Центра лицензионно - разрешительной работы Управления Росгвардии по Нижегородской области незаконно провёл внеплановую проверку частного охранного предприятия.

Прокуратурой региона проведена проверка по обращению частного охранного предприятия о нарушении законодательства о государственном контроле (надзоре) в деятельности сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Нижегородской области при проведении проверки в отношении субъекта предпринимательской деятельности.

Установлено, что сотрудником Центра ЛРР проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица по адресу, который не предусмотрен распоряжением о ее проведении, что является незаконным.

По фактам выявленных нарушений надзорным органом руководителю Управления Росгвардии по Нижегородской области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Источник: сайт Прокуратуры Нижегородской области