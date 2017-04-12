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Частная охрана на Дону
    19 Апреля 2017
Действия ЦЛРР нашего региона признаны незаконными

ЧУ ДПО «Спортивно-стрелковый центр «Калибр» отстоял свои права в Арбитражном суде Ростовской области в признании незаконным бездействие сотрудников ЦЛРР Управления Росгвардии по РО.

 

12 апреля 2017 года образовательное учреждение получило полный текст решения Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-2141/2017.

 

Суд решил "признать незаконным бездействие Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области (ИНН 6165203973, ОГРН 1166196104161), выразившееся в не направлении соответствующего должностного лица в работе аттестационной комиссии частного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивно-стрелковый центр «Калибр» (ИНН 6168990503, ОГРН 1136100002170), как не соответствующее положениям Федерального закона от 13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии»", и "обязать Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области в соответствии с пунктами 22 и 23 Положения о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 30.09.2016 №510, статьёй 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 №150-ФЗ «Об оружии» и подпунктом 9.3 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённого Приказом МВД России от 27.04.2012 №373, назначить приказом должностное лицо подразделения лицензионно-разрешительной работы территориального органа на региональном или районном уровнях, уполномоченного в установленном порядке на осуществление действий по контролю за оборотом оружия для участия в комиссии частного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивно-стрелковый центр «Калибр» по осуществлению проверки у граждан Российской Федерации знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием".

 

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

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