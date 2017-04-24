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Частная охрана на Дону
    24 Апреля 2017
Готовится новая редакция вопросов для контроля знаний частных охранников

Вопросы для контроля знаний, используемые при периодической проверке и квалификационном экзамене частных охранников, в очередной раз будут отредактированы.

 

Общее количество вопросов останется неизменным. Из 330 вопросов 120 вопросов отводится для проверки знаний по правовой подготовке, 40 вопросов по тактико-специальной подготовке, 40 вопросов по первой помощи, 30 вопросов по технической подготовке, 40 вопросов по использованию специальных средств, 60 вопросов по огневой подготовке.

 

Обобщением поступающих предложений и редакцией вопросов в настоящее время занимается рабочая группа, сформированная из представителей Центра правовой помощи «Гепард» и ЦС УПК РОСС.

 

По завершении работы вопросы поступят на рассмотрение в УЛРРиГК Росгвардии и будут утверждены в установленном порядке для использования в ходе периодической проверки.

 

Разработанные вопросы смогут также применяться и в ходе проведения квалификационного экзамена, завершающего обучение частных охранников, выступая в качестве методического материала, используемого по решению образовательных организаций (такая возможность послужит стандартизации требований при сдаче квалификационного экзамена в различных учебных учреждениях).

 

Информируем, что вопросы, представляющиеся Вам некорректными или ненужными, просто исключены быть не могут (в соответствии с еще действующим Приказом МВД РФ от 15 августа 2011 г. № 940 “Об утверждении типовых требований к содержанию экзаменационных билетов квалификационного экзамена частных охранников”) — допускается уточнение или замена вопросов на новые по тематике этой же дисциплины, если соответствующие предложения поступят на рассмотрение.

 

В целях замены вопросов будут учтены все поступающие предложения, подготовленные по схеме «Вопрос № … по причине … (нецелесообразность, неточность и т.п.) заменить на вопрос …». Предлагаемый вопрос должен иметь три варианта ответов, из которых только один правильный, а остальные два неправильные, причем хотя бы один из неправильных «конкурирует» с правильным, то есть не является очевидно абсурдным.

 

Ваши предложения можно разместить в комментариях на портале «ГардИнфо» или направить по электронному адресу obr-cs@rambler.

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