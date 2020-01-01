Прокуратурой Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виталия и Александра Фроловых, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 226 (пособничество в хищении оружия, комплектующих деталей и взрывных веществ), ч. 5 ст. 33, п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 (пособничество в краже), ч. 2 ст. 222.1 (незаконное хранение и ношение взрывчатого вещества), ч. 2 ст. 222 (незаконный оборот оружия, его основных частей и боеприпасов), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 222 (покушение на незаконный сбыт оружия, его основных частей и боеприпасов), ч. 4 ст. 222 (незаконный сбыт гражданского огнестрельного оружия, оружия ограниченного поражения и газового оружия), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 222 (покушение на незаконный сбыт гражданского огнестрельного оружия, оружия ограниченного поражения и газового оружия) УК РФ.

По версии следствия, внештатный сотрудник ГУ МВД России по Ростовской области по линии противодействия экстремизму в период с июля 2015 года по март 2016 года, при пособничестве братьев Фроловых похитил из комнаты хранения ОП № 3 УМВД России по г. Ростову-на-Дону огнестрельное оружие, комплектующие детали, боеприпасы и взрывчатое вещество, а также гражданское огнестрельное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения и газовое оружие на общую сумму более 3 млн. рублей. После этого перевез все похищенное Фролову В., проживающему в г. Батайске, который совместно со своим братом Фроловым продал его неустановленным лицам. Часть похищенного имущества реализовать не удалось в связи с их задержанием и пресечением противоправной деятельности.

Предварительное следствие по делу проведено следственным управлением СКР по РО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура Ростовской области