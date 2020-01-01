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Частная охрана на Дону
    15 Мая 2017
Расширенный семинар-совещание с руководителями ЧОО Ростовской области

В г. Ростове-на-Дону по инициативе заместителя командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работе полковника Абдулхакима Гаджиева и начальника Управления Росгвардии по Ростовской области полковника Владимира Жигулы состоялось расширенное межведомственное совещание с представителями МВД, ФСБ, прокуратуры, органов государственной власти, руководителями частных охранных организаций.

 

Главной темой совещания стало формирование состава Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями при Управлении Росгвардии по Ростовской области и его деятельность по эффективному обеспечению охраны общественного порядка, общественной безопасности и предотвращению террористической угрозы на территории региона.

 

Открыл мероприятие заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работе полковник Абдулхаким Гаджиев, который обозначил основные актуальные вопросы, стоящие на повестке дня.

 

Врио заместителя начальника – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы майор Вячеслав Иванников ознакомил собравшихся с итогами работы Координационного органа за истекший период 2017 г., а также предложил ежеквартальное проведение встреч с руководителями частных охранных предприятий.

 

Участники мероприятия утвердили порядок взаимодействия силовых и охранных структур и обсудили возможность организации общественного контроля за работой комиссии по проверке частных охранников, а также за деятельностью инспекторов лицензионно-разрешительной работы по оказанию государственных услуг гражданам и юридическим лицам.

 

Подводя итоги совещания врио начальника Управления Росгвардии по Ростовской области полковник Владимир Жигула поблагодарил всех собравшихся за эффективную и слаженную работу, а также выразил уверенность в успешном взаимодействии во благо обеспечения общественной безопасности.

 

Источник: сайт Национальной Гвардии России

 

Фотоотчет о совещании

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