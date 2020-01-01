22 мая 2017 года при Управлении Росгвардии по Ростовской области с руководителями и представителями юридических лиц, занимающихся торговлей оружием и патронами, физкультурно-спортивных и образовательных организаций, состоялось совещание. Поводом для его проведения явилось Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 928-р.

Данным распоряжением утвержден перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии РФ, куда включены согласно п. 37 и КХО:

юридических лиц, занимающихся производством или торговлей оружия и патронов к нему;

физкультурно-спортивных организаций и (или) спортивных клубов;

образовательных организаций, требования к инженерно-технической укрепленности которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.

В связи с этим на данные юридические лица распространяется действие Постановления Правительства РФ № 272 (в редакции от 14.10.2016 года № 1040) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии РФ и форм паспортов безопасности».

Сотрудники Управления Росгвардии по Ростовской области на основании требований этого Постановления Правительства разъяснили порядок проведения организационно-практических, инженерно-технических, правовых и иных мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности непосредственно комнат хранения оружия.

В ходе совещания особо отметили, что ответственность за проведение организационных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности возложена непосредственно на руководителей юридических лиц.

Для обследования и проведения мероприятий по категорированию объектов-комнат хранения оружия руководители организаций обязаны своим решением создать комиссию, в состав которой включаются в обязательном порядке представители юридического лица, представители территориального органа безопасности, территориального органа Управления Росгвардии и Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Комиссию возглавляет руководитель организации. Срок создания таких комиссий определен до 14 июня 2017 года.

Далее в ходе совещания сотрудниками Управления Росгвардии были даны подробные объяснения по порядку разработки и согласования паспорта безопасности. Согласование паспорта безопасности осуществляется в 30-дневный срок со дня его разработки.

Кроме этого, всем присутствующим были также выданы методические материалы, в том числе и алгоритм действий по паспортизации комнат хранения оружия.

Одним из вопросов, на который сотрудники Росгвардии пока не смогли дать четкого ответа, стал порядок так называемой сертификации входных дверей в комнаты хранения оружия, обязательность которой, по словам сотрудников ЦЛРР, определена вышеуказанным Постановлением Правительства РФ.

Но они также отметили, что эта неопределенность с сертификацией дверей не может являться помехой по проведению основных мероприятий.

В конце совещания сотрудники Росгвардии обратили внимание присутствующих на важность и ответственность проведения этих мероприятий, провести которые необходимо в максимально короткие сроки – не более трех месяцев, и обещали со своей стороны оказание методической и организационной помощи.

От редакции: Хотелось бы отметить то, что в мае текущего года заметно активизировалась деятельность непосредственно Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области по организации и проведению различных мероприятий с руководителями и представителями негосударственной сферы безопасности.

Возможно, это связано с тем, что действующий (пока еще) руководитель этого подразделения освобожден от занимаемой должности на период проведения в отношении него служебных проверок. По сложившейся практике руководители, деятельность которых подвергается столь тщательным проверкам, начинают «активно болеть», видимо, осознавая, что они уже попали в категорию «сбитого летчика». А другие сотрудники ЦЛРР поняли, что незаменимых нет, что нужно ответственно исполнять свои обязанности – без лишних отписок и формальностей.

Что ж, надеемся, что всё к лучшему. Хотелось бы верить, что запал не пройдет и при новом руководстве ЦЛРР, чтоб контролирующие органы были не «врагами», а надежными партнерами для представителей негосударственной сферы безопасности Ростовской области, которые давно уже заслуживают большего внимания и уважения со стороны контролирующих органов.