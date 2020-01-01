Прокурорами приняты меры реагирования к нарушителям законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.

В ходе проверок исполнения законодательства о противодействии терроризму на объектах с массовым пребыванием людей прокурорами вскрыты нарушения требований антитеррористического законодательства.

Прокуратура Тракторозаводского района г.Челябинска установила, что охрану трамвайного депо № 1 МУП «ЧелябГЭТ» осуществляет ООО ЧОО «Богатырь». На момент проверки на объекте находились охранники, не имеющие статуса частных охранников, подтвержденного удостоверением частного охранника, не имеющие личных карточек охранников, что является нарушением условий, предусмотренных лицензией. Аналогичные нарушения, выразившиеся в отсутствии личной карточки охранника на объекте охраны, выявлены в действиях ООО ЧОО «ВИПР-охрана», оказывающего услуги по охране торгового комплекса «Котинский».

В отношении руководителей охранных организаций возбуждены административные дела по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, внесены представления об устранении нарушений.

Прокуратура Златоуста при проверке ЦОП «Уралочка», «Стадиона универсального для футбола и легкой атлетики» и «Спортивного сооружения-стадиона для лыжных гонок имени С.И. Ишмуратовой», — внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта, выявила, что указанные объекты не оборудованы стационарными металлообнаружителями или ручными металлоискателями; контрольно-пропускными пунктами (постами); охранной телевизионной системой, позволяющей при необходимости идентифицировать лица посетителей.

Прокурором города руководителям школ олимпийского резерва внесены представления об устранении нарушений.

Устранение нарушений поставлено прокурорами на контроль.

Прокуратура Ленинского района г. Челябинска в ходе проверок Делового центра «Аврора» и ТК «Стрелец» установила, что объекты не оборудованы информационным стендом, содержащим схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. Порядок информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта не разработан. Срок хранения видеозаписи в ТК «Стрелец» составляет менее 30 дней, отсутствуют рамки металлоискателя, не обеспечивается физическая охрана объекта.

По результатам проверки прокурором района в суд направлены исковые заявления о понуждении собственников выполнить мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей.

Источник: Прокуратура Челябинской области