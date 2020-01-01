Командующий Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Виктор Стригунов проверил организацию работы сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Командующий округом вместе со своим заместителем по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работе полковником Олегом Якушевым и заместителем начальника Управления Росгвардии по Новосибирской области – начальником Центра лицензионно-разрешительной работы полковником Евгением Шелягиным проверили условия хранения оружия и оборудование тиров.

Офицеры проверили частные охранные предприятия, специализированные магазины по торговле гражданским и служебным оружием, а также негосударственные учебные заведения по подготовке частных охранников.

Источник: Сайт Национальной Гвардии Российской Федерации

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