В связи с событиями, связанными с нападением на сотрудников ФСБ и стрелковый клуб в Хабаровске в апреле этого года, директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации генералом армии Виктором Золотовым в отношении руководства и сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Хабаровскому краю была назначена служебная проверка.

Сотрудники Главного управления лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии выясняют причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Материалы проверки уже направлены в органы следствия и прокуратуры. После их рассмотрения в отношении сотрудников будет принято соответствующее процессуальное решение.

Директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым принято решение об увольнении по отрицательным мотивам ряда должностных лиц Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Хабаровскому краю, которые допустили халатность при выполнении служебных обязанностей и утратили контроль за оборотом оружия. Их руководители в Восточном округе войск национальной гвардии Российской Федерации будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как неоднократно подчеркивал генерал армии Виктор Золотов, руководство Росгвардии занимает принципиальную позицию в отношении военнослужащих и сотрудников, преступивших закон. Все они будут уволены из рядов ведомства, несмотря на чины и былые заслуги. Борьба с подобными проявлениями будет продолжена.

Источник: Сайт Национальной Гвардии Российской Федерации