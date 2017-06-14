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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    15 Июня 2017
РООР ФКЦ «Ростов» зарегистрировано в Министерстве юстиции

2 июня 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации некоммерческой организации: Ростовское региональное отраслевое объединение работодателей Федерального координационного центра руководителей охранных структур (РООР ФКЦ «Ростов»).

 

РООР ФКЦ «Ростов» было учреждено несколькими охранными организациями Ростовской области:

 

  • НП СРЧОД «РСПБ», ОГРН 1116100002402;

     

  • ООО «ЧОО Вымпел Юг», ОГРН 1126164020850;

     

  • ООО «ЧОО «ЦЕЗАРЬ-ДОН, ОГРН 1096195003255

     

Председателем правления РООР ФКЦ «Ростов» избран Председатель Некоммерческого партнерства по содействию развития частной охранной деятельности в Ростовской области «Ростовский союз Предприятий Безопасности» Карнышев Василий Сергеевич.

 

Поздравляем наших коллег с созданием регионального отделения!

 

Решение «ростовских коллег» было ранее одобрено Федеральным координационным центром руководителей охранных структур.

 

Источник: ГардИнфо

 

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