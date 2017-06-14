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2 июня 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации некоммерческой организации: Ростовское региональное отраслевое объединение работодателей Федерального координационного центра руководителей охранных структур (РООР ФКЦ «Ростов»).
РООР ФКЦ «Ростов» было учреждено несколькими охранными организациями Ростовской области:
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НП СРЧОД «РСПБ», ОГРН 1116100002402;
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ООО «ЧОО Вымпел Юг», ОГРН 1126164020850;
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ООО «ЧОО «ЦЕЗАРЬ-ДОН, ОГРН 1096195003255
Председателем правления РООР ФКЦ «Ростов» избран Председатель Некоммерческого партнерства по содействию развития частной охранной деятельности в Ростовской области «Ростовский союз Предприятий Безопасности» Карнышев Василий Сергеевич.
Поздравляем наших коллег с созданием регионального отделения!
Решение «ростовских коллег» было ранее одобрено Федеральным координационным центром руководителей охранных структур.
Источник: ГардИнфо
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