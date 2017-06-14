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15 Июня 2017

РООР ФКЦ «Ростов» зарегистрировано в Министерстве юстиции 2 июня 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации некоммерческой организации: Ростовское региональное отраслевое объединение работодателей Федерального координационного центра руководителей охранных структур (РООР ФКЦ «Ростов»). РООР ФКЦ «Ростов» было учреждено несколькими охранными организациями Ростовской области: НП СРЧОД «РСПБ», ОГРН 1116100002402;

ООО «ЧОО Вымпел Юг», ОГРН 1126164020850;

ООО «ЧОО «ЦЕЗАРЬ-ДОН, ОГРН 1096195003255 Председателем правления РООР ФКЦ «Ростов» избран Председатель Некоммерческого партнерства по содействию развития частной охранной деятельности в Ростовской области «Ростовский союз Предприятий Безопасности» Карнышев Василий Сергеевич. Поздравляем наших коллег с созданием регионального отделения! Решение «ростовских коллег» было ранее одобрено Федеральным координационным центром руководителей охранных структур. Источник: ГардИнфо От редакции: Новость вызвала противоречивую реакцию пользователей портала. Высказать свое мнение Вы можете в комментариях на портале ГардИнфо

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