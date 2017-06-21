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Уважаемые руководители!
Обращаем Ваше внимание на то, что с 22 июня 2017 года все документы по вопросам ЛРР следует направлять на Врио начальника Центра лицензионного разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области подполковника полиции Вячеслава Юрьевича Иванникова, в связи с увольнением со службы из войск Национальной гвардии Российской Федерации заместителя начальника Управления - начальника ЦЛРР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ростовской области полковника полиции Савченко Андрея Аркадьевича (приказ ФСНГ РФ от 21.06.2017 г. № 323 л/с)