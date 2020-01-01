В Ярославле под руководством заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника полиции Сергея Лебедева проходит межведомственное совещание по вопросам частной охранной деятельности и обеспечения сохранности оружия.

В мероприятии принимают участие: Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, заместители командующих округов войск национальной гвардии Российской Федерации, руководители территориальных органов Росгвардии, представители федеральных органов исполнительной власти, частных охранных структур, спортивных общественных организаций, стрелковых объектов, а также юридических лиц, занимающихся производством и торговлей оружием.

«Целью совещания является обсуждение ряда актуальных вопросов в сфере контроля за оборотом оружия, а также аспекты взаимодействия охранного сообщества с Росгвардией, непосредственно влияющие на обеспечение охраны правопорядка и общественной безопасности», - подчеркнул генерал-полковник полиции Сергей Ледебев, открывая расширенное совещание.

На реализацию вопросов обеспечения сохранности оружия, принадлежащего спортивным стрелковым организациям и юридическим лицам с особыми уставными задачами, обратил внимание в своем выступлении начальник ГУЛРРиГК генерал-майор полиции Леонид Веденов – «Необходима персональная ответственность по выполнению контрольно-надзорных функций и принятия исчерпывающих мер по обеспечению должного контроля за оборотом оружия».

Генерал - майор полиции Леонид Веденов акцентировал внимание на том, что «все процедурные процессы, связанные с внесением изменений в законодательство Российской Федерации, должны проходить общественное обсуждение и по такому пути идет и Росгвардия».

В то же время он пояснил, что «правовые инициативы, разрабатываемые Федеральной службой войск национальной гвардии РФ, проходят необходимые стадии общественного, публичного обсуждения на площадках как государственных, так и общественных структур».

В ходе межведомственного совещания также были определены механизмы взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными органами. Участники обсудили алгоритм взаимодействия частных охранных организаций с Росгвардией и меры, направленные на пресечение незаконного использования оружия, а также ознакомились с представленными техническими средствами безопасности, предназначенными для применения в подразделениях вневедомственной охраны.

Представители Росгвардии и охранного сообщества обменялись мнениями по вопросам частной охраны в Российской Федерации, в том числе обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении международных спортивных мероприятий, а также совершенствования государственной политики и нормативно-правового обеспечения частной охранной деятельности.

Генерал-полковник полиции Сергей Лебедев отметил, что в настоящее время деятельность Росгвардии направлена на совершенствование правового поля в сфере контроля за оборотом оружия. Это позволит Росгвардии эффективно участвовать в поддержании общественного правопорядка.

На стадионе «Шинник» (г. Ярославль) состоялась совместная межведомственная практическая тренировка по отражению нападения на охраняемый объект. В ней приняли участие подразделения ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны Росгвардии и специальной моторизованной воинской части Центрального округа.

Её итоги подвел генерал-полковник полиции Сергей Лебедев. «В рамках проведения всероссийского совещания мы увидели работу спецподразделений Росгвардии, которые в тесном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти выполнили задачи быстро, качественно и в срок», - отметил он.

Источник: Сайт Национальной Гвардии РФ