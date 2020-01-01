30 июня 2017 сотрудники Росгвардии приняли участие в прямом эфире программы ростовской телерадиокомпании "Дон-ТР" - «Вечер в большом городе».

Начальник управления вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ростовской области полковник Алексей Невтриносов и врио начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области подполковник Вячеслав Иванников приняли участие в прямом эфире телепрограммы «Вечер в большом городе» филиала ВГТРК – телеканала «Дон-ТР». Также в эфире передачи принял участие представитель УМВД России по г. Ростову-на-Дону подполковник полиции Валерий Грибенюк.

Ведущая телепрограммы «Вечер в большом городе» Ольга Кобзева в течение 30 минут общалась со своими гостями на тему охраны имущества граждан в летний период и во время отпусков, а также на тему оборота гражданского оружия. Еще одной темой телеэфира стала профилактика правонарушений и краж имущества граждан. Герои телепередачи отвечали как на вопросы ведущей, так и на вопросы телезрителей.

Полковник Алексей Невтриносов рассказал о работе подразделений вневедомственной охраны Росгвардии в Ростовской области, правилах постановки объектов и имущества населения под охрану и предостерег телезрителей о чрезмерной открытости в сети Интернет и в социальных сетях перед отъездом в отпуск.

В ходе эфира подполковник Вячеслав Иванников напомнил зрителям телеканала, что владение оружием подразумевает ответственность и обратил внимание на то, что оно должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность и исключающих доступ к нему посторонних лиц.

Источник: Сайт Национальной Гвардии РФ

Для тех, кто пропустил: посмотреть эфир программы можно здесь