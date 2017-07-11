ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    12 Июля 2017
Из первых уст - комментарии генерал-майора Веденова

Сразу 2 новости на портале ГардИнфо посвящены выступлениям начальника Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы генерал-майора полиции Леонида Веденова.

 

Прошедшее в Ярославле 3-4 июля 2017 года расширенное совещание Росгвардии с привлечением руководителей частных охранных организаций вызвало неподдельный интерес. Особую заинтересованность читатели проявили к выступлению начальника ГУ ЛРР и ГК Росгвардии генерал-майора полиции Л.В. Веденова. Редакция «Гардинфо» обратилась к генералу Л.В. Веденову с официальной просьбой о публикации его выступления. Леонид Владимирович любезно согласился и после внесения некоторых корректных поправок, переправил нам скан документа, пояснив, что в тексте вычеркнута информация сугубо служебного характера, не предназначенная для широкого круга читателей.

 

Ознакомиться с текстом выступления можно тут

 

А 11 июля 2017 года в г. Москве на брифинге генерал-майор рассказал журналистам о вопросах в сфере оборота оружия, возникших на фоне резонансных преступлений с использованием оружия.

 

Вниманию представителей СМИ была представлена деятельность Росгвардии по совершенствованию взаимодействия с частными охранными организациями в целях повышения их эффективности при обеспечении общественной безопасности.

 

Прочесть обзор выступления Л.В. Веденова на брифинге и посмотреть видео можно здесь

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.4356 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2017.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна

Политика конфиденциальности
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы