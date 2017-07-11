Сразу 2 новости на портале ГардИнфо посвящены выступлениям начальника Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы генерал-майора полиции Леонида Веденова.

Прошедшее в Ярославле 3-4 июля 2017 года расширенное совещание Росгвардии с привлечением руководителей частных охранных организаций вызвало неподдельный интерес. Особую заинтересованность читатели проявили к выступлению начальника ГУ ЛРР и ГК Росгвардии генерал-майора полиции Л.В. Веденова. Редакция «Гардинфо» обратилась к генералу Л.В. Веденову с официальной просьбой о публикации его выступления. Леонид Владимирович любезно согласился и после внесения некоторых корректных поправок, переправил нам скан документа, пояснив, что в тексте вычеркнута информация сугубо служебного характера, не предназначенная для широкого круга читателей.

Ознакомиться с текстом выступления можно тут

А 11 июля 2017 года в г. Москве на брифинге генерал-майор рассказал журналистам о вопросах в сфере оборота оружия, возникших на фоне резонансных преступлений с использованием оружия.

Вниманию представителей СМИ была представлена деятельность Росгвардии по совершенствованию взаимодействия с частными охранными организациями в целях повышения их эффективности при обеспечении общественной безопасности.

Прочесть обзор выступления Л.В. Веденова на брифинге и посмотреть видео можно здесь