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Новости

12 Июля 2017

В Росгвардии утвержден порядок рассмотрения обращений граждан и организаций На официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru опубликован Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 09.06.2017 № 170 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций в войсках национальной гвардии Российской Федерации». Этим документом утвержден единый порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц. Помимо этого в нормативно-правовом акте подробно изложены права и обязанности должностных лиц при рассмотрении обращений, порядок их регистрации и учета, сроки рассмотрения обращений, а также правила проведения личного приема граждан и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок. Источник: Сайт Национальной Гвардии РФ

