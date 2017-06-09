|
На официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru опубликован Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 09.06.2017 № 170 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций в войсках национальной гвардии Российской Федерации».
Этим документом утвержден единый порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц.
Помимо этого в нормативно-правовом акте подробно изложены права и обязанности должностных лиц при рассмотрении обращений, порядок их регистрации и учета, сроки рассмотрения обращений, а также правила проведения личного приема граждан и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок.
Источник: Сайт Национальной Гвардии РФ