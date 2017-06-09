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Частная охрана на Дону
    12 Июля 2017
В Росгвардии утвержден порядок рассмотрения обращений граждан и организаций

На официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru опубликован Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 09.06.2017 № 170 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций в войсках национальной гвардии Российской Федерации».

 

Этим документом утвержден единый порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц.

 

Помимо этого в нормативно-правовом акте подробно изложены права и обязанности должностных лиц при рассмотрении обращений, порядок их регистрации и учета, сроки рассмотрения обращений, а также правила проведения личного приема граждан и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок.

 

Источник: Сайт Национальной Гвардии РФ

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