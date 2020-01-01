Под руководством командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Евгения Зубарева в бригаде оперативного назначения (пос. Казачьи Лагери и Кадамовский, Ростовская область) проведен учебный сбор с командирами соединений и воинских частей, непосредственно подчиненных командующему округа, их заместителями, а также с начальниками территориальных управлений (отделов) Росгвардии.

Цели сбора – подведение итогов служебно-боевой деятельности за зимний период обучения 2017 года, уточнение основных задач на летний период и утверждение планирующих документов по направлениям деятельности.

Генералы и офицеры, прибывшие на сбор, приняли участие в занятиях, организованных на 20-и учебных местах, проанализировали алгоритм действий личного состава подразделений при выполнении служебно-боевых задач.

Специалисты по направлениям деятельности в полевых условиях продемонстрировали методику организации учебного процесса с военнослужащими и сотрудниками Росгвардии. В том числе, состоялся показ работы в условиях полевого выхода передвижного автоклуба.

Офицеры структурных подразделений по работе с личным составом познакомили участников сбора с работой пункта психологической помощи и реабилитации.

Сотрудники Управления Росгвардии по Ростовской области, бойцы СОБРа и ОМОНа продемонстрировали навыки в решении тактико-специальных задач, а специалисты авиационного отряда специального назначения ознакомили участников сбора с работой беспилотных летательных аппаратов.

Завершил учебный сбор Военный совет, в ходе работы которого состоялось подведение итогов за I полугодие 2017 года. По результатам службы определены лидеры: лучшим соединением стала 112 отдельная бригада оперативного назначения (Республика Крым), среди региональных управлений (отделов) Росгвардии передовым признано Управление Росгвардии по Ростовской области.

Командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-полковник Евгений Зубарев акцентировал внимание командиров и начальников на приоритете сохранения здоровья и жизни личного состава при решении служебно-боевых задач и определил направления дальнейшего совершенствования служебно-боевой деятельности.

Источник: сайт Национальной Гвардии РФ