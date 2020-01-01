На медиапортале о безопасности "Хранитель" в интересной статье пытаются проанализировать, кому нужна травля частной охраны в СМИ.

Два года минуло с тех пор, как консолидированному сообществу негосударственной сферы безопасности в тесном взаимодействии с регулятором частной охранной деятельности в Российской Федерации удалось профессионально и эффективно противостоять развернутой в непрофильных средствах массовой информации кампании против тех, кто в большинстве своем достойно и компетентно, в соответствии с требованиями российского законодательства выполняет нужную и ответственную работу с неприметным, на неопытный взгляд, результатом – охраняет. Охраняет места массового пребывания граждан, различные объекты – производственные и иные имущественные комплексы, общественный порядок при проведении многочисленных культурных и политических мероприятий, при определенных обстоятельствах – нас с вами, в конце концов.

Однако отдельные средства массовой информации, которые недальновидно упустили из своего поля зрения значимые для общественной безопасности события двухлетней давности, продолжают изредка публиковать на своих страницах не только материалы, содержащие непроверенные сведения о якобы конкретных событиях, якобы произошедших в действительности, но и представляют широкому кругу читателей, не являющихся специалистами в области безопасности и охраны, безапелляционные выводы о плачевном состоянии частной охраны в Российской Федерации, приводя цитаты лидеров НСБ, явно выдергивая их высказывания из контекста их выступлений.

Особо печалит тот факт, что авторами некоторых публикаций являются известные профессиональные журналисты, которых общество привыкло считать компетентными и вдумчивыми людьми.

Вот мне интересно, почему человек, бесспорно изощренный в журналистике, но не будучи экспертом в вопросах, относящихся к компетенции негосударственной сферы безопасности, делает столь смелые, противоречащие мнению большинства российских сенаторов и парламентариев выводы о сообществе НСБ? Он хотя бы раз общался по-настоящему с законно получившими свои удостоверения частных охранников сотрудниками легальных ЧОПов? Или хотя бы раз задумывался о проблемах, например, тарификации стоимости услуг частных охранных организаций или совершенствования действующего охранного законодательства, касающихся заключения договоров оказания охранных услуг на торгах, или использования инструмента субподряда, или применения вахтового метода работы охранников? Будучи профессиональным журналистом, он брал интервью у руководителей частных охранных организаций – не мошеннически «организованных» предприимчивыми и вороватыми директорами сомнительных торговых точек, а компетентных специалистов, много лет отдавших делу обеспечения безопасности крупных и ответственных объектов?

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