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Новости

26 Июля 2017

Губернатор Ростовской области наградил сотрудников Росгвардии В г. Ростове-на-Дону в преддверии юбилея Донского края состоялась церемония награждения сотрудников территориального Управления Росгвардии памятным знаком «80 лет Ростовской области». Высокой награды, учрежденной губернатором области, удостоились начальник Управления Росгвардии по Ростовской области полковник Владимир Жигула, командир ростовского ОМОНа полковник Сергей Шинаков и председатель первичной ветеранской организации областного Управления вневедомственной охраны полковник милиции в отставке Иван Бабич. В торжественной обстановке заместитель главы города по экономике Дмитрий Чернышов вручил юбилейные знаки и поздравил сотрудников Росгвардии от имени губернатора Ростовской области Василия Голубева и главы Администрации города Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева. «Почетная награда является прямым подтверждением вашего активного участия и высоких достижений в социально-экономическом развитии Донского региона. Основные задачи Росгвардии и ее территориальных органов определены Федеральным законом. Приоритетом является обеспечение безопасности граждан, на страже которой стоят настоящие профессионалы. Нет сомнений, что сотрудники Управления достойно выполняют свой служебный долг и обеспечивают прочный заслон от преступных элементов в столице юга России!» – отметил Дмитрий Чернышов. Источник: Сайт Федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области"

