В Рязани возобновлена работа Информационно-аналитического центра. В состав Информационно-аналитического центра вошли 23 охранные организации Рязанской области.

Центр взял на себя обязательства:

Информирование охранных организации г. Рязани о чрезвычайных ситуациях, передача ориентировок о совершенных преступлениях и лицах, совершивших преступления, а также другой оперативной информации; Сбор сведений о пресеченных правонарушениях, оказание содействий в раскрытии преступлений как на охраняемой, так и на прилегающей территориях; Информирование руководства отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии по Рязанской области и других заинтересованных ведомств и организаций о фальсификации охранных услуг; Правовое информирование руководителей охранных предприятий, установление взаимодействия с органами государственной власти и управления.

Заместитель председателя Коордиционного совета при отделе Федеральной службы войск Национальной гвардии по Рязанской области Дружинин Николай Кондратьевич проинформировал о готовящейся Межрегиональной научно-практической конференции «Глобальные проблемы и вызовы XXI века: национальный и религиозный экстремизм», которое состоится 24 августа 2017 года по адресу г. Рязань, ул. Мюнстерская, 2.

Особый интерес вызывает проведение в рамках конференции круглого стола на тему «Координация деятельности региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления с организациями правоохранительной направленности по противодействию национальному и религиозному экстремизму».

По итогам заседания утвержден протокол работы информационно-аналитического центра.

Источник: сайт МАВКМ "ОПЕРА"