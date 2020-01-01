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Частная охрана на Дону
    31 Июля 2017
Новости из регионов - Рязанская область

В Рязани возобновлена работа Информационно-аналитического центра. В состав Информационно-аналитического центра вошли 23 охранные организации Рязанской области.

 

Центр взял на себя обязательства:

 

  1. Информирование охранных организации г. Рязани о чрезвычайных ситуациях, передача ориентировок о совершенных преступлениях и лицах, совершивших преступления, а также другой оперативной информации;

     

  2. Сбор сведений о пресеченных правонарушениях, оказание содействий в раскрытии преступлений как на охраняемой, так и на прилегающей территориях;

     

  3. Информирование руководства отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии по Рязанской области и других заинтересованных ведомств и организаций о фальсификации охранных услуг;

     

  4. Правовое информирование руководителей охранных предприятий, установление взаимодействия с органами государственной власти и управления.

     

Заместитель председателя Коордиционного совета при отделе Федеральной службы войск Национальной гвардии по Рязанской области Дружинин Николай Кондратьевич проинформировал о готовящейся Межрегиональной научно-практической конференции «Глобальные проблемы и вызовы XXI века: национальный и религиозный экстремизм», которое состоится 24 августа 2017 года по адресу г. Рязань, ул. Мюнстерская, 2.

 

Особый интерес вызывает проведение в рамках конференции круглого стола на тему «Координация деятельности региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления с организациями правоохранительной направленности по противодействию национальному и религиозному экстремизму».

 

По итогам заседания утвержден протокол работы информационно-аналитического центра.

 

Источник: сайт МАВКМ "ОПЕРА"

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