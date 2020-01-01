Прокуратурой Кагальницкого района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы.

В ходе проверки установлено, что на работу в коммерческую организацию принята бывшая муниципальная служащая – сотрудница администрации Новобатайского сельского поселения. Однако в нарушение законодательства о противодействии коррупции работодателем не было сообщено об этом по предыдущему месту работу.

Прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ, в результате рассмотрения которого юридическое лицо привлечено судом к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Решение вступило в законную силу.

Источник: сайт Прокуратуры Ростовской области

От редакции: К сожалению, подобные нарушения антикоррупционного законодательства очень распространены и в сфере частной охранной деятельности. Будьте бдительны!