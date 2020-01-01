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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    31 Июля 2017
Нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратурой Кагальницкого района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы.

 

В ходе проверки установлено, что на работу в коммерческую организацию принята бывшая муниципальная служащая – сотрудница администрации Новобатайского сельского поселения. Однако в нарушение законодательства о противодействии коррупции работодателем не было сообщено об этом по предыдущему месту работу.

 

Прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ, в результате рассмотрения которого юридическое лицо привлечено судом к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

 

Решение вступило в законную силу.

 

Источник: сайт Прокуратуры Ростовской области

 

От редакции: К сожалению, подобные нарушения антикоррупционного законодательства очень распространены и в сфере частной охранной деятельности. Будьте бдительны!

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