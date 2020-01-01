В воинской части Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ (пос. Персиановский и Кадамовский, Ростовская область) более ста руководителей подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области приняли участие в учебных сборах.

Офицеры в полевых условиях учебного центра продемонстрировали владение приемами и навыками стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова, сдали зачеты по физической подготовке, знаниям правил дорожного движения.

В ходе практических занятий сотрудники группы задержания вневедомственной охраны во взаимодействии с бойцами СОБРа отработали алгоритм действий на охраняемом объекте при поступлении сигнала «Тревога». Специалисты-взрывотехники ростовского и новочеркасского ОМОНов довели до участников сборов требования по мерам безопасности при обнаружении подозрительного предмета либо взрывного устройства в общественном месте.

Собравшиеся ознакомились с методами оказания доврачебной медицинской помощи, обсудили особенности и специфику работы подразделений по направлениям деятельности.

Занятия проводились в условиях высокого уровня пожароопасности в регионе, температура воздуха достигала +40 градусов по Цельсию, что стало дополнительным испытанием для всех участников сборов.

Начальник Управления Росгвардии по Ростовской области полковник Владимир Жигула на подведении итогов, отметил, что цели мероприятия достигнуты, участники получили дополнительную возможность повысить уровень служебно-боевой подготовки, необходимый для эффективного выполнения служебных задач.

Источник: Сайт Национальной Гвардии Российской Федерации