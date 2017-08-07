ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    4 Августа 2017
Рабочая встреча руководителей учебных центров Ростовской области

В понедельник, 07.08.2017 года, в Ростове-на-Дону состоится рабочая встреча руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения для работы в качестве частных охранников.

 

Мероприятие будет проводиться по адресу г.Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 200, 8 этаж (актовый зал) в 12.00 врио начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Ростовской области подполковником полиции Вячеславом Юрьевичем Иванниковым. Также планируется пригласить представителя Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.

 

Обсуждаться на встрече буду изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 587, затронувшие процедуру проведения квалификационного экзамена.

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.3959 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2017.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна

Политика конфиденциальности
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы