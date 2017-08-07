В понедельник, 07.08.2017 года, в Ростове-на-Дону состоится рабочая встреча руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения для работы в качестве частных охранников.

Мероприятие будет проводиться по адресу г.Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 200, 8 этаж (актовый зал) в 12.00 врио начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Ростовской области подполковником полиции Вячеславом Юрьевичем Иванниковым. Также планируется пригласить представителя Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.

Обсуждаться на встрече буду изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 587, затронувшие процедуру проведения квалификационного экзамена.