Начальник Управления Росгвардии по Ростовской области полковник Владимир Жигула провел совещание с руководящим составом подразделений территориального органа по итогам служебно-боевой деятельности в I полугодии 2017 года.

За 6 месяцев 2017 года сотрудники СОБРа и ОМОНов Росгвардии приняли участие в 1340 специальных мероприятиях, в результате которых задержали более 125 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Личный состав спецподразделений 1118 раз привлекался к охране общественного порядка, обеспечивал правопорядок на 108 массовых мероприятиях, в том числе в период проведения Кубка Конфедераций по футболу в г. Сочи.

Специалисты инженерно-технических групп более 400 раз выезжали к местам обнаружения взрывоопасных предметов. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы осуществили свыше 47 800 проверок соблюдения условий сохранности, порядка учета и использования огнестрельного оружия у граждан, в ходе которых выявлено более 5350 нарушений, а также изъято свыше 3100 единиц гражданского и служебного огнестрельного оружия.

Подразделения вневедомственной охраны пресекли более 200 правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц.

Сотрудники Росгвардии разыскали – 58 лиц, находившихся в федеральном розыске, доставили в органы внутренних дел за совершение правонарушений 814 граждан, в отношении которых возбуждено 96 уголовных дел и составлено 656 протоколов об административных правонарушениях.

Личный состав вневедомственной охраны задействовался для обеспечения общественного порядка во время проведения 173 массовых мероприятия. На сегодняшний день под охраной сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ростовской области находится свыше 6030 организаций и учреждений, а также более 16 тысяч квартир и других мест хранения имущества граждан. При этом краж из охраняемых объектов не допущено.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы служебно-боевой деятельности. Полковник Владимир Жигула обозначил приоритетные направления деятельности на II полугодие.

Источник: сайт Национальной Гвардиии РФ