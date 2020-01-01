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Частная охрана на Дону
    9 Августа 2017
Итоги рабочей встречи ЦЛРР с руководителями учебных центров РО

7 августа 2017 года состоялась рабочая встреча руководства ЦЛРР Управления Росгвардии по Ростовской области с директорами образовательных учреждений региона, занимающихся подготовкой и повышением квалификации охранников.

 

Основным вопросом, обсуждаемым на встрече, стали изменения в процедуре проведения квалификационного экзамена. Теперь в состав комиссий образовательных учреждений обязаны входить представители работодателей в сфере охраны и безопасности.

 

На портале ГардИнфо вы можете ознакомиться с реестром доверенных лиц общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности "ФКЦ РОС", которые могут принимать участие в работе комиссий образовательных учреждений. От Ростовской области таких представителей пока только двое.

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