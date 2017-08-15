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10 августа 2017 года директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии В. Золотов подписал приказ № 263 «Об утверждении состава Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации»
С полным составом можно ознакомиться на портале ГардИнфо, но не может не огорчать, что в одной из самых главных структур, отвечающей за диалог контролирующих органов и НСБ, нет ни одного представителя нашего региона. С Ростовской областью и ее тружениками негосударственной сферы безопасности никто не хочет считаться? А, может быть, сказалось почти семилетнее отсутствие какого-либо рвения к организации взаимодействия ЧОО и правоохранительных органов? Так или иначе, позиции лидеров Ростовская область давно потеряла, а нынче попала и в ряды аутсайдеров. Сможет ли исправить?