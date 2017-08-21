Сотрудник охраны Холдинга безопасности «Подразделение «Д» Самелик Артём Сергеевич Указом Президента России Владимира Владимировича Путина награжден медалью «За отвагу».

Артем Сергеевич проявил отвагу и смелость и вступил в борьбу с преступником, который был вооружен. В конце 2015 г. Артем, работая охранником в ювелирном магазине «585», смог задержать и обезвредить грабителя – когда тот с карабином в руках приказал всем лечь на пол. Вместо этого, Самелик схватился за ствол ружья. Преступник успел выстрелить из карабина «Сайга», ранив охранника в живот. Несмотря на тяжелое ранение Артем продолжил борьбу с риском для собственной жизни и сумел обезоружить и задержать преступника.

После этого Артем перенес две операции и теперь снова работает охранником в том же магазине. В известие о награде от Президента он сначала не поверил: решил, что его разыгрывают.

Холдинг безопасности «Подразделение «Д» гордится тем, что в его рядах есть люди, готовые выполнять свою работу при любых обстоятельствах.

Источник: ГардИнфо