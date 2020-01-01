17 августа Государственной системой правовой информации России для широкой пользовательской аудитории был представлен заслуживающий внимания сообщества негосударственной сферы безопасности документ, а именно Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 6 июня 2017 года № 158 «Об утверждении методики установления тарифов на оказываемые войсками национальной гвардии Российской Федерации услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также на иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе». Этот государственный акт зарегистрирован в Минюсте России 16 августа 2017 года за № 47814.

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Особое внимание автор статьи обращает на "явную необходимость актуализации такого серьезного вопроса как тарификация охранных услуг, оказываемых частными охранными организациями России", ведь "Не хотелось бы видеть сообщество НСБ, находящееся в арьергарде событий и на обочине рынка охранных услуг"!