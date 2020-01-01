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Частная охрана на Дону
    25 Августа 2017
Росгвардия установила расценки на все свои услуги

17 августа Государственной системой правовой информации России для широкой пользовательской аудитории был представлен заслуживающий внимания сообщества негосударственной сферы безопасности документ, а именно Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 6 июня 2017 года № 158 «Об утверждении методики установления тарифов на оказываемые войсками национальной гвардии Российской Федерации услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также на иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе». Этот государственный акт зарегистрирован в Минюсте России 16 августа 2017 года за № 47814.

 

С документом и комментариями эксперта Андрея Нечаева Вы можете ознакомиться на портале Хранитель.

 

Особое внимание автор статьи обращает на "явную необходимость актуализации такого серьезного вопроса как тарификация охранных услуг, оказываемых частными охранными организациями России", ведь "Не хотелось бы видеть сообщество НСБ, находящееся в арьергарде событий и на обочине рынка охранных услуг"!

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