31 августа 2017 года в Рязани состоялась Межрегиональная научно-практическая концференция «Актуальные вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2023 года: региональный аспект», в которой приняли участие член общественной палаты, председатель Правления ФКЦ РОС Александр Михайлович Козлов и директор АНО НИЦ «Безопасность» Олег Владимирович Климочкин.

В рамках данного мероприятия работало 5 секций различной направленности. Вопросы о проблемах охранного сообщества, о роли охранных организаций в противодействии национальному и религиозному экстремизму, пресечении правонарушений, оказании содействия правоохранительным органам в раскрытии преступлений были подробно обсуждены на заседании секции №5 «Координация деятельности региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления с организациями правоохранительной направленности по противодействию национальному и религиозному экстремизму».

В работе 5 секции приняли участие: Исполняющий обязанности министра региональной безопасности и контроля Рязанской области В. И. Самохвалов; временно исполняющий обязанности Губернатора Рязанской области Н. В. Любимов; вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области С. В. Филимонов; начальник отдела ФСВНГ РФ по Рязанской области Н.В. Володин; начальник отдела дополнительных мер по профилактике правонарушений аппарата Администрации Д.А. Оспенников; московские гости — член общественной палаты, председатель Правления ФКЦ РОС А.М. Козлов и директор АНО НИЦ «Безопасность» О.В. Климочкин; президент Ассоциации профессионалов сыска «АПС», Председатель Профсоюза НСБ С.А. Любименко; представитель Академии ФСИН О.А. Тарасов; председатель Ассоциации профсоюзов полиции России А.Ю. Лобарев; вице-президент СРО «Школа без опасности» по научно-методической работе Н.А. Степанов; исполнительный директор ЧОУ ДПО Академия безопасности «Беркут» А.А. Бардаков; а также представители охранного сообщества из других регионов России, модератором секции выступил Н.К Дружинин.

Вице-губернатор Рязанской области С. В. Филимонов в своем приветственном слове отметил, что в настоящее время инициативы негосударственных структур безопасности по улучшению взаимодействия с органами государственной власти и управления, правоохранительными структурами по обеспечению правопорядка прошли экспериментальную проверку и, в настоящее время, успешно применяются в других регионах России.

Выступление члена Общественной палаты, председателя Правления ФКЦ РОС Козлова А.М. на Пленарном заседании прозвучало убедительно и затронуло актуальные вопросы безопасности.

В своем докладе «Об организации взаимодействия общественных формирований правоохранительной направленности с правоохранительными органами по профилактике и пресечении экстремизма», Александр Михайлович подчеркнул, что функция пресечения преступных действий членов экстремистских группировок находится в юрисдикции государственных правоохранительных структур. Что же касается профилактической работы, направленной на снижение эффективности проявлений экстремизма националистической и религиозной направленности, то в данном случае серьезную помощь уполномоченным органам исполнительной власти оказывают профессиональные и общественные институты негосударственной сферы безопасности России, в числе которых и частные охранные организации. «Высокая степень доверия со стороны органов исполнительной власти к частному охранному сообществу проявляется и в привлечении частных охранных организаций к обеспечению безопасности общенародных торжеств, политических и иных социально-значимых мероприятий».

Олег Климочкин рассказал о предстоящих изменениях в законодательстве, направленных на организацию взаимодействия правоохранительных органов и охранных структур, отметив, что профилактика таких сложных явлений как национальный и религиозный экстремизм определенно должна проводиться только специалистами в данной сфере с обязательным четким распределением обязанностей, прав и полномочий в данной сфере, и негосударственные охранные структуры здесь могут выполнять только вспомогательные функции. Отдельно остановился на важных изменениях, которые вносит законопроект, разработанный Научно-исследовательским центром «Безопасность»:

расширение сферы деятельности охранных организаций;

разрешение работать по субподряду на объектах всех категорий и осуществление ряд других видов сопутствующей деятельности;

определение порядка взаимодействия частных охранных организаций с государственными органами и силовыми структурами в вопросах обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка.

Предложено два типа взаимодействия: обязательное, которое охранная организация должна осуществлять, как обладатель лицензии на особый вид услуг и добровольное (на договорной основе). При этом предполагается освобождение ЧОО, выполняющих обязанности по договорам в охране правопорядка от налогообложения в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом, а их работники на период исполнения обязанностей по данным договорам (соглашениям), будут обладать расширенными правами.

В конце своего выступления Олег Владимирович предложил помощь в организации профилактической работы в регионе. А именно, с участием партнеров – Центра региональной социологии и конфликтологии Института социологии РАН подготовить Конкретную программу комплексной профилактики.

Обменялись опытом и передовыми методами и остальные участники конференции: Так, например, представитель Ассоциации СРО «Школа без опасности» Степанов Н.А. поделился практикой работы по обеспечению безопасности школьных учреждений в преддверии начала учебного года.

Итоги секции:

Озвучены конкретные направления по совершенствованию законодательства, регламентирующего частную охранную деятельности.

Внесены рекомендации по повышению качества охранных услуг.

Подписано соглашение о взаимодействии между Научно-исследовательским центром стратегического развития негосударственной сферы безопасности «Безопасность», в лице Директора центра Климочкина О. В., с одной стороны, и Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация ветеранов криминальной милиции «ОПЕРА», в лице Президента Ассоциации Дружинина Н.К.

Членам Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация ветеранов криминальной милиции «ОПЕРА» вручены почетные знаки «ОПЕРА».

Принята резолюция межрегиональной научно-практической конференции.

В завершении работы конференции состоялось возложение венков к мемориалу «Воинам – рязанцам, погибшим в локальных войнах» на площади Маргелова.

Источник: ГардИнфо

От редакции: В работе конференции приняли участие и представители НСБ Ростовской области, в частности генеральный директор Союза НСБ РО "Правопорядок" Алексей Алексеевич Кузьминов, который старается держать руку на пульсе всех изменений, касающихся деятельности частных охранных организаций и иных структур правоохранительной направленности. Хотелось бы, чтобы разъяснения вопросов, обсуждаемых на подобных мероприятиях наиболее активными руководителями из сферы НСБ, помогали в работе всем охранным структурам и были услышаны и восприняты правильно законодателями.