6 сентября 2017 года в Ростове-на-Дону состоялась рабочее совещание сотрудников правоохранительных органов и представителей охранного сообщества Ростовской области.

В работе совещания приняли участие начальник Управления Росгвардии по Ростовской области Жигула Владимир Анатольевич, заместитель начальника Управления Росгвардии по Ростовской области Лютин Александр Владимирович, начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Ростовской области Воробьев Артем Леонидович, врио заместителя начальника – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области Иванников Вячеслав Юрьевич, заместитель председателя правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности ФКЦ РОС Покидов Юрий Васильевич, председатель комиссии по этике Ассоциации «КЦ РОСС», Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания-Аллигатор» Егерев Владимир Михайлович.

На совещании был представлен Председатель правления РООР ФКЦ «Ростов» Швецов Сергей Леонидович и его заместитель Карнышев Василий Сергеевич.

Особое внимание Владимир Жигула в своём докладе уделил вопросам, касающимся организации взаимодействия частного охранного сообщества Ростовской области с Управлением Росгвардии по Ростовской области в части обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, предупреждения и пресечения преступлений на охраняемых частными охранными организациями объектах, своевременной передаче информации о готовящихся или совершенных преступлениях в правоохранительные органы. Рекомендовал принять все необходимые меры для сохранности служебного оружия. Напомнил участникам совещания о предстоящих мероприятиях с массовым пребыванием людей.

Юрий Покидов рассказал собравшимся о целях создания Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности ФКЦ РОС и основных задачах, стоящих перед Объединением. В частности, подробно остановился на вопросах тарификации охранных услуг, методике определения цены охранных услуг, о профессиональных стандартах и Совете по профессиональным квалификациям, о работе Объединения с органами исполнительными власти. Рассказал о создании НИЦ «Безопасность» и новеллах законодательства в сфере частной охранной деятельности. Призвал руководителей частных охранных организаций Ростовской области поддержать становление РООР ФКЦ «Ростов».

Владимир Егерев отметил важность консолидации охранного сообщества, рассказал о работе комиссии по этике и о задачах, стоящих перед комиссией в рамках Общероссийского и Регионального объединений.

В заключении слово взял исполняющий обязанности Вячеслав Иванников. Рассказал собравшимся, что в рамках оказания частными охранными организациями содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка удалось достичь существенных положительных результатов. Увеличилось количество задержанных работниками частных охранных организаций лиц, совершивших административные правонарушения и преступления. А также отметил ряд проблем в вопросах взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными органами, которые необходимо решать.

Источник: ГардИнфо