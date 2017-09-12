Ранее мы писали, что 2 июня 2017 года было зарегистрировано РООР ФКЦ «Ростов». Председателем правления РООР ФКЦ «Ростов» на момент учреждения был избран Карнышев Василий Сергеевич.

6 сентября 2017 года в Ростове-на-Дону состоялась рабочее совещание сотрудников правоохранительных органов и представителей охранного сообщества Ростовской области, на котором был представлен новый руководитель РООР ФКЦ «Ростов» — Швецов Сергей Леонидович. Для участия в процессе смены руководства были делегированы заместитель председателя Правления ФКЦ РОС Покидов Юрий Васильевич и председатель комиссии по этике Егерев Владимир Михайлович.

11 сентября председателем Правления ФКЦ РОС А.М. Козловым кандидатура Швецова была утверждена.

Источник: ГардИнфо

От редакции: Поздравляем Сергея Леонидовича с назначением. Работа предстоит ОГРОМНАЯ, и она потребует многих усилий, терпения и активных действий. Надеемся на то, что РООР ФКЦ "Ростов" будет взаимодействовать со всеми организациями правоохранительной направленности Ростовской области, и это поможет возродить былую славу нашего региона в негосударственной сфере безопасности.