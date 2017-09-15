В спортивном комплексе новочеркасского соединения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ завершился турнир по мини-футболу среди команд подразделений территориального объединения Росгвардии. Чемпионат был приурочен к 65-летию со дня образования вневедомственной охраны.

В течение двух дней 180 сотрудников Росгвардии и представителей Ростовского союза предприятий безопасности в составе 18 команд состязались друг с другом на футбольном поле.

1-ое место и кубок чемпионата завоевала команда ОМОНа на транспорте, 2-ое место заняли футболисты новочеркасского ОМОНа, 3-е – у сотрудников Ростовского союза предприятий безопасности.

Наиболее активные игроки Управления Росгвардии по Ростовской области отмечены в следующих номинациях: «Лучший бомбардир» — сержант Иван Никитюк, «Лучший голкипер» — старший лейтенант Дмитрий Ищенко, «Лучший защитник» — сержант Александр Петрик, «Ветеран турнира» — Вячеслав Карепанов.

В завершение турнира начальник Управления Росгвардии по Ростовской области полковник Владимир Жигула вручил победителям чемпионата грамоты и пожелал сотрудникам дальнейших успехов как в спорте, так и в службе.

Источник: ГардИнфо