ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    15 Сентября 2017
Турнир по мини-футболу среди команд подразделений территориального объединения Росгвардии

В спортивном комплексе новочеркасского соединения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ завершился турнир по мини-футболу среди команд подразделений территориального объединения Росгвардии. Чемпионат был приурочен к 65-летию со дня образования вневедомственной охраны.

 

В течение двух дней 180 сотрудников Росгвардии и представителей Ростовского союза предприятий безопасности в составе 18 команд состязались друг с другом на футбольном поле.

 

1-ое место и кубок чемпионата завоевала команда ОМОНа на транспорте, 2-ое место заняли футболисты новочеркасского ОМОНа, 3-е – у сотрудников Ростовского союза предприятий безопасности.

 

Наиболее активные игроки Управления Росгвардии по Ростовской области отмечены в следующих номинациях: «Лучший бомбардир» — сержант Иван Никитюк, «Лучший голкипер» — старший лейтенант Дмитрий Ищенко, «Лучший защитник» — сержант Александр Петрик, «Ветеран турнира» — Вячеслав Карепанов.

 

В завершение турнира начальник Управления Росгвардии по Ростовской области полковник Владимир Жигула вручил победителям чемпионата грамоты и пожелал сотрудникам дальнейших успехов как в спорте, так и в службе.

 

Источник: ГардИнфо

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.4831 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2017.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна

Политика конфиденциальности
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы