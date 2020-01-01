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Частная охрана на Дону
    20 Сентября 2017
Внимание охотникам Ростовской области!

В Ростовской области сотрудники Росгвардии провели комплекс профилактических мероприятий, приуроченных к началу сезона охоты.

 

На территории Азовского, Багаевского и Веселовского районов Ростовской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального органа Росгвардии провели контрольные мероприятия по соблюдению гражданами законодательства в области оборота оружия в связи с началом сезона охоты на уток. Рейды осуществлялись в тесном взаимодействии с представителями регионального ГУ МВД России и Министерства природных ресурсов и экологии.

 

Специалисты проинспектировали более 130 владельцев гражданского оружия и выявили свыше 40 нарушений регламентирующего законодательства. Как показали результаты рейда, охотниками преимущественно не соблюдаются правила ношения оружия и самой охоты. В ходе профилактических мероприятий происшествий с использованием гражданского оружия не допущено.

 

В целях обеспечения безопасного процесса охоты специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области напоминают владельцам гражданского оружия о необходимости неукоснительного соблюдения правил его оборота, хранения, ношения и транспортировки, а также соблюдения мер безопасности при его использовании.

 

Источник: Сайт Национальной Гвардии РФ

 

От редакции: Хотелось бы, чтобы информация о наиболее часто встречающихся нарушениях распространялась среди образовательных учреждений, осуществляющих подготовку будущих владельцев гражданского оружия. Ведь если в ходе обучения будут разъясняться нормы законодательства на простых примерах из жизни, большинство нарушений можно было бы искоренить.

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