Направлено в суд уголовное дело директора одного из частных охранных предприятий Кош-Агачского района. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («дача взятки должностному лицу лично, совершенная в крупном размере»).

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2016 года директор предприятия за обеспечение победы его организации в открытом конкурсе на оказание услуг охраны и заключения муниципальных договоров на охрану образовательных учреждений стоимостью более 12 млн рублей передал должностным лицам Кош-Агачского района взятку в размере 725 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в апреле этого года было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере организованной группой, в состав которой входили глава Кош-Агачского района Ауэльхан Джакамбаев, начальник районного управления образования Эдуард Каранов и иные лица.

Следствие полагает, что в мае 2016 года члены созданной организованной группы в нарушение установленного законодательства незаконно обеспечили победу в аукционе одной из организаций, за что получили взятку в сумме не менее 700 тыс. рублей. О завершении расследования уголовного дела не сообщалось.

Напомним, это второе уголовное дело, возбужденное в отношении Ауэльхана Джаткамбаева. Ранее следствие инкриминировало ему получение взятки в размере 3 млн рублей за обеспечение победы строительной фирмы в аукционе на право получения государственного контракта на строительство школы.

Источник: ГардИнфо