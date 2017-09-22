ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    22 Сентября 2017
Директор охранного предприятия пошел под суд за дачу взятки

Направлено в суд уголовное дело директора одного из частных охранных предприятий Кош-Агачского района. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («дача взятки должностному лицу лично, совершенная в крупном размере»).

 

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2016 года директор предприятия за обеспечение победы его организации в открытом конкурсе на оказание услуг охраны и заключения муниципальных договоров на охрану образовательных учреждений стоимостью более 12 млн рублей передал должностным лицам Кош-Агачского района взятку в размере 725 тыс. рублей.

 

Ранее сообщалось, что в апреле этого года было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере организованной группой, в состав которой входили глава Кош-Агачского района Ауэльхан Джакамбаев, начальник районного управления образования Эдуард Каранов и иные лица.

 

Следствие полагает, что в мае 2016 года члены созданной организованной группы в нарушение установленного законодательства незаконно обеспечили победу в аукционе одной из организаций, за что получили взятку в сумме не менее 700 тыс. рублей. О завершении расследования уголовного дела не сообщалось.

 

Напомним, это второе уголовное дело, возбужденное в отношении Ауэльхана Джаткамбаева. Ранее следствие инкриминировало ему получение взятки в размере 3 млн рублей за обеспечение победы строительной фирмы в аукционе на право получения государственного контракта на строительство школы.

 

Источник: ГардИнфо

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.4932 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2017.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна

Политика конфиденциальности
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы