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Частная охрана на Дону
    27 Сентября 2017
Проект профстандарта "Работник по обеспечению охраны медицинских организаций"

Союз организаций, осуществляющих охрану социальных объектов столицы, выступил разработчиком нового профстандарта в сфере безопасности - "Работник по обеспечению охраны медицинских организаций".

 

Предлагаем вам ознакомиться с данным проектом. Обращаем внимание, что ЦС УПК РОСС также выступает разработчиком этого документа и у нас есть ряд замечаний по требованиям, предъявляемым к обучению данной категории работников. Ждем также Ваши предложения по данному проекту.

 

Проект профстандарта "Работник по обеспечению охраны медицинских организаций"

 

Источник: Центральный совет учреждений по подготовке кадров российских охранно-сыскных структур

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