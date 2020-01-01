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Новости

27 Сентября 2017

Проект профстандарта "Работник по обеспечению охраны медицинских организаций" Союз организаций, осуществляющих охрану социальных объектов столицы, выступил разработчиком нового профстандарта в сфере безопасности - "Работник по обеспечению охраны медицинских организаций". Предлагаем вам ознакомиться с данным проектом. Обращаем внимание, что ЦС УПК РОСС также выступает разработчиком этого документа и у нас есть ряд замечаний по требованиям, предъявляемым к обучению данной категории работников. Ждем также Ваши предложения по данному проекту. Проект профстандарта "Работник по обеспечению охраны медицинских организаций" Источник: Центральный совет учреждений по подготовке кадров российских охранно-сыскных структур

