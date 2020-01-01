«Туман безопасности» - это инновационное решение для защиты объектов коммерческой недвижимости.

По официальной статистике МВД каждый час в России совершается 27 незаконных проникновений на объекты различных форм собственности: от жилой недвижимости до офисов крупных компаний. Как правило, методы борьбы с такими преступлениями являются типовыми и хорошо известны представителям криминального мира. Охранная сигнализация, видеонаблюдение – это традиционные средства защиты, которые можно увидеть практически в любом помещении коммерческого назначения.

Широкое распространение этих систем привело к тому, что опытные злоумышленники научились работать в данных условиях. Ни для кого не секрет, что экипажу охраны необходим запас времени для прибытия на место. И даже 3-5 минут бывает достаточно для совершения кражи «на рывок», от которых страдают банкоматы, салоны связи, ювелирные магазины, склады и другие объекты бизнеса.

И это далеко не единственная ахиллесова пята в системе безопасности, которой пользуются злоумышленники, особенно действующие по наводке. «Мертвые» зоны видеокамер, слабая укрепленность дверей или стен – все это также играет в пользу криминала.

Для эффективной борьбы с кражами на рывок и «закрытия» брешей в системе охраны, на российском рынке появилась технология «Туман безопасности».

За несколько секунд система образует в помещении плотную паровую завесу, которая снижает видимость до нуля и не позволяет посторонним людям ориентироваться в пространстве. Туман покрывает охраняемую территорию в течение 50-60 минут, давая необходимый запас времени для прибытия службы реагирования.

Алгоритм работы «Тумана безопасности», а также его конструкция просты, но невероятно эффективны. Система представляет собой набор компактных пиропатронов, размером 15-20 сантиметров. Они подключаются практически к любой охранной сигнализации, которая в случае тревоги и дает команду на выпуск пара.

«Туман безопасности» - это новое слово в защите объектов недвижимости. Принцип работы системы не знаком злоумышленникам, поэтому внезапное появление клубов пара всегда пугает и сбивает с толку.

РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР ОТПУГИВАНИЯ - https://www.youtube.com/watch?v=Qpp6eHPh8R0

Кроме того, система «Туман безопасности» эффективно скрывает все материальные ценности, расположенные на объекте. Именно данная функция была протестирована специалистами компании «DOMOVOY. Система охраны» в сентябре 2017 года. Десяти людям по очереди было предложено найти коробку с мобильным телефоном, лежащую на видном месте, в затуманенном помещении площадью 20 кв. м. Каждому кандидату было выделено по 10 минут. В результате ни один из конкурсантов не смог увидеть и забрать гаджет.

В совокупности с другими средствами защиты, например, со свето-звуковой сиреной, «Туман безопасности» становится еще более эффективным. Такое решение воздействует не только на зрительные, но и слуховые органы чувств злоумышленника. В результате это приводит к его полной дезориентации в пространстве. Технология уже нашла свое применение в борьбе с вооруженными нападениями.

Туман абсолютно безвреден для людей, домашних животных, продуктов питания и предметов интерьера. После выветривания он не оставляет никаких следов или запаха.