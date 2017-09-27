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Частная охрана на Дону
    2 Октября 2017
Изменения в ФЗ "Об оружии"

С 1 октября 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об оружии»

 

Уточняются сроки действия лицензий на оружие и сроки проведения контрольного отстрела оружия. Хранящееся и используемое предприятиями, организациями и учреждениями, а также принадлежащее гражданам огнестрельное оружие подлежит контрольному отстрелу один раз в пятнадцать лет.

 

Кроме того, при совершении юридически значимых действий в сфере оборота оружия, вместо единовременного сбора будет взиматься государственная пошлина.

 

Федеральный закон вступил в силу 1 октября 2017 года.

 

Источник: ГардИнфо

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