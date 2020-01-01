В Москве состоялся брифинг начальника Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-майора полиции Леонида Веденова. На брифинге были озвучены инициативы Росгвардии по повышению эффективности госконтроля в сфере оборота оружия.

«Мы начали работу над тем, чтобы оборот пневматического оружия перевести в управляемый режим. Недавние резонансные преступления с использованием пневматического оружия показали, что это оружие становится фактором риска, поэтому мы должны сделать все возможное для того, чтобы подобного образа риски минимизировать», - сказал генерал-майор полиции Леонид Веденов.

В соответствии с частью 23 статьи 13 Федерального закона «Об оружии» конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальные пистолеты, револьверы калибра не более 6 мм и патроны к ним, которые по заключению МВД России не могут быть использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия, приобретаются без лицензии и не регистрируются. При этом в данной норме отсутствует указание на то, что приобретение указанных предметов может осуществляться только лицами, достигшими возраста 18 лет. В этой связи Федеральным законом «Об оружии» фактически допускается их свободный оборот. Более того, свободный оборот пневматических винтовок, пистолетов и револьверов с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж возможен также ввиду того, что в соответствии с ГОСТ Р 51612-2000 данные предметы, независимо от их калибра, относятся к конструктивно сходным с пневматическим оружием изделиям.

Таким образом, указанные изделия получили массовое распространение, а их продажа осуществляется в различных торговых местах (например, магазинах, павильонах, киосках).

Данное обстоятельство обуславливает широкую доступность пневматических винтовок, пистолетов и револьверов с дульной энергией до 3 Дж, которые, с одной стороны, не отнесены к оружию (что, на наш взгляд, необоснованно), а с другой стороны – их свободная и бесконтрольная продажа может приводить к общественно опасным последствиям, поскольку противоправное использование пневматических винтовок и револьверов может представлять серьезную угрозу жизни и здоровью граждан.

Росгвардия считает необходимым внести изменения в Федеральный закон «Об оружии», предусматривающие исключение нижнего порога дульной энергии названных изделий, а также введение их обязательной регистрации в подразделениях лицензионно-разрешительной работы после приобретения, что позволит «завести их в контролируемый оборот».

Реализация указанных предложений позволит отнести пневматические винтовки, пистолеты и револьверы к оружию, а их торговля будет осуществляться только организациями, имеющими соответствующую лицензию. В свою очередь приобретать их смогут исключительно граждане, достигшие возраста 18 лет.

С целью повышения эффективности государственного управления в сфере оборота оружия и контроля за законностью владения оружием гражданами и организациями Росгвардия планирует подготовить проекты нормативных правовых актов, предусматривающих внесение ряда изменений, в том числе в Федеральный закон «Об оружии» в части введения лицензионного порядка приобретения списанного оружия на основании лицензий на его коллекционирование, а также обязательный учет данного оружия в Росгвардии.

Для формирования механизма информирования должностных лиц Росгвардии о наличии у конкретного гражданина медицинских противопоказаний к владению оружием предлагается установить правовые основания для того, чтобы организации здравоохранения предоставляли Росгвардии и ее территориальным органам сведения о факте постановки владельца оружия на учет в учреждениях здравоохранения из-за психического заболевания, алкоголизма или наркомании в случае, если такие данные влияют на принятие юридически значимых действий.

Предлагается установить дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам Российской Федерации:

наличие в отношении гражданина заключения о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности (такое заключение должно быть подготовлено в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и утверждено должностными лицами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия);

наличие у гражданина действующей либо снятой или погашенной судимости за тяжкое преступление, либо преступление, совершенное в состоянии опьянения;

предъявление обвинения в совершении преступления (до разрешения вопроса о виновности гражданина в установленном порядке);

повторное совершение административного правонарушения гражданином, находящимся в состоянии опьянения;

отказ гражданина дать согласие на предоставление в отношении него сведений, составляющих врачебную тайну, о факте постановки на учет в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании в период владения оружием;

привлечение гражданина к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на проверку состояния опьянения.

Росгвардия также предлагает:

уточнить требования к замещению должностей в организациях, связанных с оборотом оружия, аналогичные требованиям, установленным для других юридических лиц с особыми уставными задачами;

наличие у гражданина действующей либо снятой или погашенной судимости за тяжкое преступление, либо преступление, совершенное в состоянии опьянения;

ввести дополнительное условие обращения за выдачей аннулированных за нарушение правил оборота оружия разрешительных документов. Указанные владельцы оружия смогут повторно обратиться за выдачей разрешений при условии прохождения ими подготовки по изучению правил безопасного обращения с оружием и приобретению навыков безопасного обращения с оружием.

В то же время в целях снятия избыточных обременений и административных барьеров для законопослушных владельцев оружия, не допускающих нарушений правил его оборота, а также для оптимизации контрольно-надзорной деятельности Росгвардии, повышения качества предоставляемых государственных услуг предлагается рассмотреть изменения, предусматривающие увеличение срока действия разрешений на хранение или хранение и ношение оружия, выдаваемых гражданам Российской Федерации, увеличив его с 5 до 15 лет.

Предполагается, что принятие указанных изменений и дополнений будет способствовать снижению количества преступлений и правонарушений в сфере оборота оружия, преступлений и правонарушений, влекущих за собой причинение смерти или тяжкого вреда здоровью потерпевших лиц, а также предупреждению поступления оружия в незаконный оборот», - подвел итог встречи генерал-майор полиции Леонид Веденов.

Источник: Сайт Национальной Гвардии РФ