Начало учебного года является самым непростым временем для частных охранных организаций: Первое сентября, Единый день выборов, День города — каждое из этих событий требует от работников охраны повышенной концентрации. Президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский рассказал о том, как справились ЧОО с этими вызовами, и что ждет частную охрану в дальнейшем.

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Кроме того, саморегулируемая организация Ассоциация предприятий безопасности "Школа без опасности" ежемесячно готовит Вестники, предназначенные для обобщения событий, информации и нормативной правовой базы в интересах руководителей частных охранных организаций.

Надеемся, что изложенные в Вестниках материалы будут полезным методическим продуктом и для руководителей частных охранных организаций Ростовской области, оказывающих охранные услуги образовательным учреждениям на территории нашего региона.

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