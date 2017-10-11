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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    11 Октября 2017
Мнение эксперта об охране школ и не только

Начало учебного года является самым непростым временем для частных охранных организаций: Первое сентября, Единый день выборов, День города — каждое из этих событий требует от работников охраны повышенной концентрации. Президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский рассказал о том, как справились ЧОО с этими вызовами, и что ждет частную охрану в дальнейшем.

 

Прочесть интервью с ним Вы можете на портале ГардИнфо

 

Кроме того, саморегулируемая организация Ассоциация предприятий безопасности "Школа без опасности" ежемесячно готовит Вестники, предназначенные для обобщения событий, информации и нормативной правовой базы в интересах руководителей частных охранных организаций.

 

Надеемся, что изложенные в Вестниках материалы будут полезным методическим продуктом и для руководителей частных охранных организаций Ростовской области, оказывающих охранные услуги образовательным учреждениям на территории нашего региона.

 

Читать подшивку Вестников СРО Ассоциация «Школа без опасности» можно на сайте

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