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Частная охрана на Дону
    19 Октября 2017
ФКЦ РОС принят в члены Российского союза промышленников и предпринимателей

29 мая 2017 года Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» (ФКЦ РОС) подало заявку на вступление в Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

 

27 сентября 2017 года, в соответствии с решением Бюро Правления ООР РСПП и Уставом Союза, ФКЦ РОС утверждена в качестве нового члена РСПП.

 

Запись о вступлении была внесена в реестр РСПП под регистрационным номером 649. 08.77.

 

Напомним, Российский Союз Промышленников и предпринимателей – крупнейшая и самая престижная ассоциация, представляющая интересы деловых кругов как в России так и на международном уровне. Организация включает в себя более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики: ТЭК, машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, технологическую отрасль, торговлю, оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность и сферу услуг.

 

РСПП объединяет свыше 320 тысяч представителей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций во всех регионах России. Предприятия, представленные в РСПП, производят в совокупности более 60% ВВП России.

 

Источник: ГардИнфо

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