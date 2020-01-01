Подведены итоги совместной работы Росгвардии и частных охранных организаций.

В Кузбасском Технопарке состоялось второе расширенное заседание Координационного совета по взаимодействию с частными охранными предприятиями при Управлении Росгвардии по Кемеровской области. В мероприятии приняли участие представители силовых ведомств и частных охранных организаций региона.

В ходе заседания начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области полковник Валерий Плахотя поблагодарил руководителей частных охранных предприятий за активное участие в охране общественного порядка.

«Сегодня работники частных охранных организаций оказывают нам значительную помощь в пресечении противоправных действий», — отметил полковник Плахотя.

Так, с начала года частными охранниками совместно с сотрудниками Росгвардии и полиции задержано более 3 600 правонарушителей. Среди них около 3 400 – за административные правонарушения, 221 – за преступления. Сумма предотвращенного материального ущерба на охраняемых объектах составила более 8 млн руб.

В завершение встречи полковник Валерий Плахотя наградил руководителей и работников частных охранных предприятий почетными грамотами.

Источник: Пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации