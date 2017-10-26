В разных регионах страны (например, в Магаданской области) представители охранного сообщества обсуждают предполагаемые последствия введения дополнительных требований к участникам закупки (потенциальным исполнителям) охранных услуг для государственных и муниципальных нужд.

Необходимость принятия подобного нормативного акта обусловлена нормами положения Закона РФ «О ЧДиОД в РФ» (часть 6 статьи 11): Требования к частным охранным организациям, оказывающим охранные услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Данная норма введена в федеральный закон 03.07.2016 г.

Первоначальный проект Постановления Правительства обсуждался с сентября 2016 г. Данный проект «не прошел» в виду наличия обоснованных возражений. В ходе согласования проекта постановления Правительства Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минюстом России высказаны замечания относительно включения СРО в проект постановления в связи с законодательными ограничениями, предусмотренными Федеральным законом 315-ФЗ, а относительно профсоюзов замечание по включению юридических лиц в состав таких союзов, предусматривающих членство только работников организаций (или физических лиц).

Новый проект принимаемого НПА был размещен на федеральном пор-тале проектов нормативных правовых актов в феврале 2017 г. Прошел стадию общественного обсуждения, которая завершена в апреле 2017 г.

Пока ничего предпринимать нет необходимости, т.к. пока нормативный акт не принят. НО информацию о содержании проекта следует принять к сведению. Однако некоторые эксперты и чиновники полагают, что неготовность частных охранных организаций к осуществлению деятельности (с учетом вводимых дополнительных требований) может привести к коллапсу в осуществлении закупок охранных услуг. Эти проблемы затронут в первую очередь заказчиков услуг

Основным препятствием осуществления деятельности с учетом вводимых квалификационных требований является следующее требование: наличие в штате не менее 100 работников, обладающих правовым статусом частного охранника; большинство ЧОО применяют упрощенную систему налогообложения. Ее применение возможно при численности в организации до 100 работников.

При исполнении обсуждаемого проекта НПА организация должна будет «уйти с УСН» на общую систему налогообложения. Данный переход повлечет за собой обложение реализуемых услуг НДС в размере 18%. Кроме того добавиться налог на прибыль, налог на имущество. В этих условиях очевидно, что стоимость предлагаемых услуг изменится, причем в сторону повышения и не менее чем на 25%. Учитывая что НДС является федеральным налогом все 18% «уйдут» из областного и муниципального бюджетов в федеральный.

Не пора ли задуматься и руководителям ЧОО Ростовской области, готовы ли их организации к таким нововведениям в законодательстве?