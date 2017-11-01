В Нижнем Новгороде под председательством начальника Главного Управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Российской Федерации (ГУ ГК и ЛРР Росгвардии РФ) генерал-майора полиции Л.В. Веденова состоялось расширенное заседание Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями при Управлении Росгвардии по Нижегородской области.

В заседании приняли участие: начальник Управления Росгвардии по Нижегородской области полковник полиции А.А. Новиков; заместитель начальника Управления Росгвардии по Нижегородской области полковник полиции Н.П. Дьяков; член Координационного совета при Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, заместитель председателя Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями при Управлении Росгвардии по Нижегородской области П.В. Ковалев; начальник УОООП ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции А.С. Пиневич; начальник отдела ГУ ЛРР и ГК Росгвардии полковник полиции Э.Ф. Трушин; первый заместитель начальника Управления региональной безопасности и мобилизационной подготовки Нижегородской области Н.В. Черепанова; координатор безопасности стадионов А.Е. Мазуков, представитель министерства спорта Нижегородской области М.А. Святов, сотрудники территориальных подразделений ЛРР Управления Росгвардии по Нижегородской области; руководители частных охранных организаций города Нижнего Новгорода и области.

Начальник Главного Управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Российской Федерации (ГУ ГК и ЛРР Росгвардии РФ) генерал-майор полиции Л.В. Веденов открыл совещание, объявил его цели и задачи. Он информировал участников заседания, что 18 октября 2017 года им, совместно с руководством Центра ЛРР Управления Росгвардии по Нижегородской области, осуществлены проверки объектов ЧМ-2018, охраняемых частными охранными организациями нижегородского региона.

В ходе этих проверок был проанализирован ряд проблемных вопросов, связанных с обеспечением безопасности объектов ЧМ-2018, в части касающейся частных охранных организаций и намечен комплекс практических мероприятий по их решению.

Генерал-майор полиции Л.В. Веденов также отметил что в настоящее время содействие частных охранных организаций органам Росгвардии и МВД в поддержании общественнго порядка является обязанностью частных охранных организаций и одной из форм такого содействия является активное участие частных охранных структур в обеспечении безопасности соревнований чемпионата мира по футболу 2018 года.

При этом генерал-майор полиции Л.В. Веденов подчеркнул, что руководство Главного Управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Российской Федерации понимает, что эффективное участие частных охранных структур в решении этой важнейшей задачи связано с определенными и, в ряде случаев, весьма значительными финансовыми расходами с их стороны.

Поэтому в настоящее время Главным Управлением ГК и ЛРР Росгвардии РФ ведется активная работа с заинтересованными государственными, в том числе финансовыми, органами страны по выделению госбюджетом средств для соответствующей компенсации этих расходов частным охранным структурам, которые будут привлекаться к обеспечению безопасности объектов ЧМ-2018.

В связи с этим генерал-майор полиции Л.В. Веденов предложил присутствующим руководителям частных охранных организаций в ходе заседания высказать свое мнение о том, какую сумму оплаты за один час работы частного охранника они видят как разумную и адекватную применительно к участию возглавляемых ими организаций в обеспечении безопасности ЧМ-2018.

Генерал-майор полиции Л.В. Веденов призвал присутствующих к активному диалогу, предложил выслушать доклады и дать свои предложения по вопросам, указанным в повестке дня заседания.

По первому вопросу повестки дня: «Результаты работы по взаимодействию подразделений Управления Росгвардии Нижегородской области и ГУ МВД России по Нижегородской области по контролю за обеспечением безопасности и организации охраны на объектах инфраструктуры в период подготовки и проведения Чемпионата Мира по футболу – 2018» выступил начальник Управления Росгвардии по Нижегородской области полковник полиции А.А. Новиков.

Полковник полиции А.А. Новиков информировал присутствующих, что основными задачами подразделений Росгвардии в Нижегородской области на период проведения турнира определены:

Обеспечение безопасности команд-участниц чемпионата мира, групп арбитров и официальных делегаций FIFA; Участие в обследовании объектов чемпионата в составе Межведомственной рабочей группы; Участие совместно с органами внутренних дел в проведении охранных мероприятий по объектам, подлежащим государственной охране на периметре и в глиссадной зоне международного аэропорта «Стригино» (Нижний Новгород). Участие совместно с органами внутренних дел в обеспечении общественной безопасности на объектах чемпионата (стадион «Нижний Новгород» и тренировочные площадки), в период проведения футбольных матчей, тренировочных занятий спортсменов, в том числе с применением авиационных подразделений; Усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в местах массового пребывания граждан, на объектах транспортной инфраструктуры и водной акватории; Проведение мероприятий по усилению контроля за оборотом оружия, боеприпасов (патронов) и деятельностью ЧОО, задействованных для обеспечения безопасности на объектах чемпионата.

Член Координационного совета при Федеральной службе войск национальной гвардии России, заместитель председателя Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями при Управлении Росгвардии по Нижегородской области П.В. Ковалев в своем выступлении в частности, отметил, что нижегородское частное охранное сообщество, прежде всего члены Координационного Совета, понимают всю ответственность и важность поставленной задачи и готовы оказать активное и эффективное содействие органам Росгвардии, МВД в обеспечении безопасности соревнований чемпионата мира по футболу 2018 года.

Для решения столь важной задачи будут привлекаться (и сейчас такой отбор в частных охранных организациях уже ведется) лучшие, наиболее профессионально подготовленные сотрудники, экипажи и транспортные средства ГБР.

По второму вопросу повестки дня: «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата Мира по футболу FIFA – 2018» выступил заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Нижегородской области подполковник полиции И.А. Буреев.

Он, в частности, отметил, что в соответствии с п. «а» ч. 12 Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 202 в период с 25 мая по 25 июля 2018 г. на территории Нижегородской области устанавливается запрет на оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

В рамках проведения мероприятий по реализации Указа Президента и в целях усиления контроля за оборотом оружия и боеприпасов Центром ЛРР проведен дополнительный анализ перечня предприятий города и области, осуществляющих торговлю гражданским и служебным оружием, юридических лиц, использующих в своей деятельности оружие, а также граждан-владельцев гражданского огнестрельного оружия.

Генерал-майор полиции Л.В. Веденов обратил особое внимание присутствующих, что в период, установленный Указом Президента № 202, граждане при перемещении из субъекта в субъект, в котором введен запрет на оборот оружия, в случае его нарушения, подпадают под административную ответственность.

По третьему вопросу повестки дня: «Основные направления работы Координационного Совета по подготовке к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры FIFA, а также иных объектов с массовым посещением людей, охраняемых частными охранными структурами и организации их взаимодействия с органами Росгвардии и МВД в обеспечении общественного порядка в период проведения соревнований Чемпионата Мира по футболу – 2018» выступил член Президиума Координационного Совета по взаимодействию с частными охранными организациями, Председатель Ученого Совета Академии Безопасности «Беркут» А.В. Сидоренко.

Он информировал присутствующих, что в целях обеспечение безопасности объектов номенклатуры FIFA, в части, касающейся частных охранных организаций Координационным Советом спланированы и реализованы следующие мероприятия:

Помимо личного состава ЧОО, непосредственно задействуемого на охране объектов номенклатуры FIFA, в крупных ЧОО, имеющих значительную численность сотрудников в инициативном порядке ведется работа по формированию групп мобильного резерва из числа наиболее подготовленных сотрудников общей численностью до 100 человек. Указанный резерв предполагается использовать (полностью или частично) по решению руководства Управления Росгвардии как дополнительное средство оперативного реагирования на изменение ситуации на том или ином объекте. Прорабатывается вопрос приближения мест стоянки ГБР в режиме «Дежурство» и маршрутов их патрулирования к объектам номенклатуры FIFA. Прорабатывается вопрос использования наружных систем видеонаблюдения объектов, на прилегающей к которым территории находятся объекты номенклатуры FIFA.

Указал, что Нижегородское частное охранное сообщество, прежде всего члены Координационного Совета, понимают всю ответственность и важность поставленной задачи и готовы оказать активное и эффективное содействие органам Росгвардии, МВД в обеспечении безопасности соревнований чемпионата мира по футболу 2018 года.

По итогам заседания членами Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями при Управлении Росгвардии по Нижегородской области было принято решение, в котором намечен комплекс практических мер по вопросам, рассмотренным в ходе обсуждения.

Генерал-майор Л.В. Веденов подводя итоги заседания Координационного совета поблагодарил присутствующих за активную работу. Обратил особое внимание присутствующих на особую важность участия частных охранных организаций Нижегородского региона в охране общественного порядка и общественной безопасности при подготовке и проведении ЧМ-2018.

Источник: ГардИнфо

От редакции: В следующем году Ростов тоже ждет большой праздник футбола. И, вероятно, подготовительные мероприятия следует начать уже сейчас. Однако уже ноябрь, а руководство ЦЛРР и Координационный Совет региона безмолвствуют. Успеем ли подготовить всё в срок?