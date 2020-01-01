На территории Багаевского, Зерноградского и Родионо-Несветайского районов Ростовской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области провели контрольные мероприятия по соблюдению гражданами законодательства в области оборота оружия в связи с открытием сезона охоты на зайца. Рейды осуществлялись в тесном взаимодействии с представителями регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

Сотрудники Росгвардии проверили более 140 охотников и выявили 25 нарушений правил охоты, 5 нарушений в сфере оборота оружия, изъяли 2 ед. оружия. Лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности. В ходе профилактических мероприятий происшествий с использованием гражданского оружия не допущено.

В целях обеспечения безопасного процесса охоты специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области напоминают владельцам гражданского оружия о необходимости неукоснительного соблюдения правил его оборота, хранения, ношения и транспортировки, а также соблюдения мер безопасности при его использовании.

Источник: Сайт Национальной Гвардии РФ