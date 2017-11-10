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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    16 Ноября 2017
Охранный бизнес Ростовской области оказался беззащитен

Охранных предприятий в России в целом и в Ростовской области в частности становится все больше, а экономическая эффективность этого бизнеса остается низкой. Причина - в слишком высокой конкуренции, считают эксперты.

 

Интересную аналитическую статью о текущем состоянии охранной отрасли в нашем регионе можно прочесть на сайте RostovGazeta

 

От редакции: Перспективы отрасли выглядят как-то безрадостно, да и аналитика, опирающаяся на факты, - вещь упрямая, но мы верим, что возрождение охранного бизнеса Ростовской области еще возможно. Нужно только проявлять инициативу и объединять усилия, а не тонуть каждому в своем болоте...

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