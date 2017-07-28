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Частная охрана на Дону
    29 Ноября 2017
Руководителям на заметку - вебинар по охране труда

Центральный совет учреждений по подготовке кадров российских охранно-сыскных структур приглашает Вас 6 декабря 2017 года принять участие в вебинаре (он-лайн семинаре) на тему:"Требования к частным охранным организациям в связи с утверждением Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества".

 

Актуальные вопросы, обсуждаемые на вебинаре, будут интересны руководителям не только образовательных учреждений, но и ЧОО.

 

15 ноября 2017 года в Минюсте РФ был зарегистрирован Приказ Минтруда России от 28.07.2017 N 601н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества". Данный нормативный правовой акт впервые определил специальные требования к частным охранным организациям в сфере охраны труда, которые вступают в силу с 17 февраля 2018 года.

 

План семинара:

 

  1. Требования охраны труда при организации выполнения работ по охране объектов

     

  2. Требования охраны труда при проведении осмотра транспортных средств

     

  3. Требования охраны труда при осмотре поездов, маневрирующих составов, локомотивов, сцепок вагонов и перевозимых на них грузов, а также при сопровождении транспортных средств с охраняемыми грузами

     

  4. Требования охраны труда при осуществлении охраны искусственных сооружений

     

  5. Ответственность за невыполнение Правил

     

Учебное занятие проводят разработчики приказа:

 

  • Тудос Александр Васильевич (шеф-редактор журнала «Охрана труда и социальное страхование»)

     

  • Прасолов Валерий Иванович (преподаватель Фонда ДПО "Совет", доцент кафедры "Анализ рисков и экономическая безопасность" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук)

     

Время проведения вебинара: с 10:00 до 12:30 по московскому времени.

 

Стоимость участия: 3000 руб.

 

Источник: ЦС УПК РОСС

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