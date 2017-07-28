Центральный совет учреждений по подготовке кадров российских охранно-сыскных структур приглашает Вас 6 декабря 2017 года принять участие в вебинаре (он-лайн семинаре) на тему:"Требования к частным охранным организациям в связи с утверждением Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества".

Актуальные вопросы, обсуждаемые на вебинаре, будут интересны руководителям не только образовательных учреждений, но и ЧОО.

15 ноября 2017 года в Минюсте РФ был зарегистрирован Приказ Минтруда России от 28.07.2017 N 601н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества". Данный нормативный правовой акт впервые определил специальные требования к частным охранным организациям в сфере охраны труда, которые вступают в силу с 17 февраля 2018 года.

План семинара:

Требования охраны труда при организации выполнения работ по охране объектов Требования охраны труда при проведении осмотра транспортных средств Требования охраны труда при осмотре поездов, маневрирующих составов, локомотивов, сцепок вагонов и перевозимых на них грузов, а также при сопровождении транспортных средств с охраняемыми грузами Требования охраны труда при осуществлении охраны искусственных сооружений Ответственность за невыполнение Правил

Учебное занятие проводят разработчики приказа:

Тудос Александр Васильевич (шеф-редактор журнала «Охрана труда и социальное страхование»)

Прасолов Валерий Иванович (преподаватель Фонда ДПО "Совет", доцент кафедры "Анализ рисков и экономическая безопасность" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук)

Время проведения вебинара: с 10:00 до 12:30 по московскому времени.

Стоимость участия: 3000 руб.

Источник: ЦС УПК РОСС